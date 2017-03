Vanek trifft erstmals für Panthers

Klub aus Florida muss gegen Rangers dennoch dritte Niederlage en suite hinnehmen – Grabner kam für New Yorker erneut nicht zum Einsatz

Sunrise (Florida) – Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek konnte in der National Hockey League (NHL) auch in seinem dritten Spiel für die Florida Panthers keinen Sieg feiern. Der 33-Jährige erzielte zwar seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub, die Panthers kassierten mit einem 2:5 zu Hause gegen die New York Rangers aber die dritte Niederlage hintereinander.

Vanek verkürzte in der 32. Minute auf 1:3 und hält nun bei 16 Saisontreffern, im Kampf um einen Play-off-Platz ist das Team aus Sunrise allerdings weiter zurückgefallen. Seit dem Transfer von Vanek, der am 1. März von den Detroit Red Wings verpflichtet worden ist, hat Florida alle drei Spiele verloren. Die Panthers liegen nun vier Plätze und vier Punkte hinter den New York Islanders, die aktuell den letzten Aufstiegsplatz in der Eastern Conference einnehmen.

Henrik Lundqvist überragend

Bei den Rangers, die weiter auf den an der Hüfte verletzten Kärntner Michael Grabner verzichten mussten, war Torhüter Henrik Lundqvist herausragend. Der 35-jährige Schwede wehrte 43 Torschüsse ab und ist mit nun 404 Siegen in der NHL auf Platz zehn der ewigen Torhüter-Statistik. (APA, 8.3.2017)

NHL-Ergebnisse von Dienstag:

Florida Panthers (1 Tor Vanek) – New York Rangers (ohne Grabner/verletzt) 2:5

Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) 3:6

Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils 2:0

Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings 3:2

Minnesota Wild – St. Louis Blues 1:2

Vancouver Canucks – Montreal Canadiens 1:2 n.V.

Colorado Avalanche – Carolina Hurricanes 3:1

Edmonton Oilers – New York Islanders 1:4

Anaheim Ducks – Nashville Predators 4:3 n.P.