SPÖ-Vorstand einstimmig für Rendi-Wagner als neue Ministerin

Gewerkschaft und SP-Frauen gaben grünes Licht für Bestellung der Spitzenbeamtin zur Gesundheits- und Frauenministerin

Wien – SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern hatte im Parteivorstand am Mittwochvormittag keine Probleme mit seiner Entscheidung über die Nachfolge der verstorbenen Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser: Die Sozialdemokraten votierten einstimmig für die Spitzenbeamtin Pamela Rendi-Wagner. Gewerkschaft und SP-Frauen versicherten der neuen Ressortchef die volle Unterstützung. Schneller als erwartet wird Rendi-Wagner nun angelobt: Nicht erst kommende Woche, sondern bereits heute, Mittwoch, um 14 Uhr findet die Ernennung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt, teilte die Präsidentschaftskanzlei mit.

Dass Oberhausers Nachfolgerin nicht aus der Gewerkschaft kommt, tut für ÖGB-Chef Erich Foglar nichts zur Sache: "Ich denke, dass die Entscheidung eigentlich eine sehr gute sein wird." Rendi-Wagner, bisher Sektionschefin im Gesundheitsministerium, sei "ganz einfach eine kompetente Frau in der Sache". Man wolle die besten Frauen und Männer in der Regierung, und "ich glaube, das ist gegeben", sagte Foglar. Es stehe nirgends geschrieben, dass es sich um jemanden aus der Gewerkschaft handeln müsse. Auch Gewerkschafter Wolfgang Katzian sprach von einer guten Entscheidung.

Sozialminister Alois Stöger, nunmehr einziger Gewerkschafter in der roten Regierungsriege, bezeichnete Rendi-Wagner als Mitarbeiterin, "die immer die richtigen Antworten auf die Fragen gehabt hat". Dass Rendi-Wagner nicht aus der Gewerkschaft kommt, ist Stöger egal: "Wer für die Menschen in Österreich arbeitet, der arbeitet auch für die Gewerkschaft."

Zahm gaben sich auch die SPÖ-Frauen: Deren Chefin Gabriele Heinisch-Hosek freute sich, dass man am Internationalen Frauentag eine neue Gesundheits- und Frauenministerin präsentieren könne. Parteiintern hatte es Diskussionen gegeben, dass Rendi-Wagner nicht aus der roten Frauenorganisation stammt. Heinisch-Hosek betonte Mittwochfrüh, es sei "besonders wichtig", dass die Agenden nicht in ein Staatssekretariat kommen, sondern ein Frauenministerium erhalten bleibe. Selbstverständlich habe man in den vergangenen Tagen über mehrere Personen gesprochen, "letztendlich können wir gut akzeptieren, wie Christian Kern entschieden hat", betonte Heinisch-Hosek.

Natürlich hätte es auch innerhalb der SPÖ-Frauen geeignete Kandidatinnen gegeben, bei der Kombination aus Gesundheit und Frauen könne sie aber "gut damit leben", dass eine "Feministin" den Posten bekommt. Man sei nun neugierig auf die neue Frauenministerin und hoffe, "dass sie laut sein wird", sagte Heinisch-Hosek. "Wir Frauen akzeptieren das, wir haben aber auch eine Erwartungshaltung." (APA, 8.3.2017)