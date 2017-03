Angriff auf größtes Militärkrankenhaus Afghanistans

Explosionen und Schüsse im Diplomatenviertel von Kabul in dem sich das Krankenhaus befindet

Kabul – Bewaffnete haben am Mittwoch in Kabul das größte Militärkrankenhaus Afghanistans angegriffen. Die Angreifer seien in das Sardar Daud Chan-Krankenhaus eingedrungen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Im Diplomatenviertel, wo sich die Klinik befindet, waren demnach Explosionen und Schüsse zu hören.

Ein Sprecher der Kabuler Polizei, Basir Mudschahid, sagte, "wir haben Berichte über eine Explosion im Viertel Wasir Akbar Khan, aber nicht über Schüsse."

Zu der Art der Explosion oder möglichen Opfern gab es zunächst keine Informationen. Der Nachrichtenchef von Tolo TV, Lotfullah Nadschafisada, hatte davor über den Kurznachrichtendienst Twitter berichtet, die Explosion habe sich in einem großen Militärkrankenhaus ereignet. In der Gegend liegen auch die US-Botschaft, andere Botschaften sowie die Büros und Gästehäuser vieler internationaler Organisationen. (APA, 8.3.2017)