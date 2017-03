"ÖH soll ein Sprachrohr sein, kein Babysitter"

Jilly: Verlängerter Arm des Ministeriums ist in keiner Weise wahr.

Fleischhacker: Wenn die AG ihre Position ändert, was Zugangsbeschränkungen, Studiengebühren und noch ein paar andere Punkte angeht, dann möglicherweise.

STANDARD: Was sind die wichtigsten Themen für die Gras für die nächsten zwei Jahre?

Jilly: Aber das ist so.

Fleischhacker: Wir haben viele Serviceprojekte, unser Sozialreferat hat in diesem Jahr mehr als 300 Stunden beraten. Das ist das Pflichtprogramm. Alles andere ist die Kür dafür.

Jilly: Es ist ja nicht so, dass die ÖH-Wahl die einzige Wahl ist, bei der Studierende wählen können. Wir werden nicht gehört, wenn wir alle Themen miteinander vermischen. Der ÖH-Beitrag ist nicht dazu gedacht, Demonstrationen zu finanzieren, sondern für Service und Interessenvertretung im Hochschulbereich.

STANDARD: Was sind Themen, die nicht die ÖH betreffen und die sie momentan dennoch angeht?

Jilly: Wichtig sind Zugangsregelungen und die Platzproblematik, der so entgegengewirkt wird. Ein weiteres Thema ist, wie wir die ÖH sehen: Sie sollte eine Vertretung im bildungspolitischen Sinn sein und sich nicht zu allgemeinpolitischen Themen äußern.

STANDARD: Im Mai finden wieder ÖH-Wahlen statt – was sind die großen Themen eurer Fraktionen für die nächsten zwei Jahre?

STANDARD: Aktuell wird die Studienförderung überarbeitet. Was soll sich ändern?

Jilly: Dass man einen Platz in seiner Vorlesung bekommt. Derzeit muss man bei Vorlesungen auf dem Boden sitzen oder kommt nicht in Übungen. Das bringt unverschuldete Verzögerungen für die Studierenden. Es braucht ein geregeltes Zugangsmanagement.

STANDARD: Was ist für euch die beste Bildung?

Fleischhacker: Wir haben uns darauf geeinigt, das mit den Junos und der AG zu machen. Mit dem RFS ist es schwierig. Wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen – deshalb werden wir als Gras auch gewählt. Vor allem, wenn die Ideologie so unterschiedlich ist.

Jilly: Ich sehe die Probleme vor allem bei den studienrelevanten Themen. Die angesprochene Petition zu den Öffi-Tickets ist auf Drängen der Aktionsgemeinschaft endlich zustande gekommen. Das Problem in der Arbeitsgruppe der ÖH war vor allem die Gras, die massiv dagegen gearbeitet hat und sich nicht mit allen Fraktionen an einen Tisch setzen wollte. Ideologie verhindert hier Fortschritt für die Studierenden. Gerade beim Studententicket sollte Ideologie keine Rolle spielen.

STANDARD: Was sagt die Opposition zur Arbeit der ÖH?

Fleischhacker: Wichtig war, dass der ÖH-Sozialfonds erhöht wurde und die ÖH nun Studierenden in finanzieller Notlage besser helfen kann. Darüber hinaus gab es eine Bürgerinitiative zum Öffi-Ticket.

STANDARD: Wie sieht die Bilanz nach zwei Jahren ÖH-Exekutive in dieser Koalition aus?

Fleischhacker: Wir haben das an verschiedenen Stellen deponiert. Rückmeldungen haben wir wenige bekommen. Als ÖH können wir das allein nicht umsetzen.

STANDARD: Bei den Antrittsinterviews der Exekutive der Hochschülerschaft vor zwei Jahren war das wichtigste Anliegen eine Gesetzesänderung zur Offenlegung der Unifinanzen. Was wurde daraus?

Marie Fleischhacker (26) ist stellvertretende Vorsitzende der Hochschülerschaft (ÖH). Sie studierte bis 2015 Rechtswissenschaften an der Uni Graz. Als Spitzenkandidatin der Grünen und Alternativen Studierenden (Gras) zog sie vor zwei Jahren nach Wien, wo sie Skandinavistik studiert. Ihre Liste ging mit zwölf Mandaten als Zweite aus der Wahl 2015 hervor und bildete eine Koalition mit dem Verband Sozialistischer Studenten (VSStÖ), den Fachschaftslisten (Flö) und der Fraktion Engagierter Studierender (Fest). Im Herbst 2016 spalteten sich die Grünen Studierenden von der Gras ab.

Andreas Jilly (25) ist seit 2015 Bundesobmann der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft (AG). 2015 kandidierte er für die Bundesvertretung. Seine Fraktion erreichte mit 16 Mandaten Platz eins, scheiterte aber an den Koalitionsverhandlungen. Seither ist Jilly Mandatar der Opposition. Er studiert an der Uni Wien Rechtswissenschaften und ist Mitglied der katholischen akademischen Verbindung Norica. Seit 2014 ist er Vizepräsident des Akademischen Forums für Außenpolitik und die Vereinten Nationen. Im April 2016 wurde er zum Bezirksobmann-Stellvertreter der Jungen ÖVP in Wien-Josefstadt gewählt.