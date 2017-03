Frauen finanziell unabhängiger

Rund die Hälfte der österreichischen Paare führt getrennte Konten. Der Anteil finanziell abhängiger Frauen sinkt laut Imas-Studie, liegt aber noch bei 69 Prozent.

Wien – In sechs von zehn Beziehungen in Österreich ist der Mann immer noch der Hauptverdiener. In diesen Beziehungen sind 69 Prozent der Frauen nicht in der Lage, ihren Lebensstandard allein zu sichern. Das geht aus einer Imas-Umfrage hervor, die im Auftrag der Erste Bank erstellt und am Dienstag vorgestellt wurde. Allerdings ist der Anteil von finanziell abhängigen Frauen in den vergangenen beiden Jahren laut den Studienautoren um rund zehn Prozent auf 69 Prozent gesunken.

Gestiegen sei demnach auch die Summe, die die Österreicherinnen in den vergangenen drei Jahren angespart haben: um monatlich 43 auf 217 Euro. Wobei es auch bei männlichen Sparern einen kleinen Aufwärtstrend gegeben habe: Ihr monatlicher Sparbetrag ist laut Imas um 27 auf 252 Euro gewachsen.

Die Hauptsparmotive bleiben bei Frauen der Notgroschen (30 Prozent) sowie die Zukunftsvorsorge (36 Prozent). Jede fünfte Frau denkt häufig über ihre finanzielle Zukunft nach (21 Prozent), bei den Männern ist es laut Umfrage jeder sechste (16 Prozent). Frauen vertrauen beim Sparen auf traditionelle Sparformen wie Sparbuch (84 Prozent) oder Bausparer (72 Prozent).

50 Prozent legen Geld für Lebensversicherungen, 42 Prozent für die Pensionsvorsorge zur Seite. Mehr als ein Drittel (35Prozent) der Frauen veranlagt in Wertpapiere – in diesem Segment hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts verändert.

Wenn Informationen über Geldangelegenheiten gebraucht werden, wenden sich acht von zehn Frauen an ihren persönlichen Bankberater (79 Prozent). 26 Prozent der befragten Frauen gaben an, im Internet nach Finanzinfos zu suchen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um sechs Prozent.

Bei ihren Finanzentscheidungen setzt der Großteil der befragten Paare auf Gemeinsamkeit: 64 Prozent von ihnen gaben zu Protokoll, solche Entscheidungen gemeinsam zu fällen. Bei der Handhabung ihrer Finanzangelegenheiten agiert die Mehrheit aber getrennt: Etwas mehr als die Hälfte der Österreicher (51 Prozent) führt in einer Partnerschaft streng getrennte Konten. (APA, 7.3.2017)