Neue Wendung im BZÖ-Prozess

Staatsanwaltschaft will Dörfler-Anklage ausweiten

Klagenfurt – Es geht unter anderem um simple orange Warnwesten, die dem ehemaligen Landeshauptmann Gerhard Dörfler jetzt zum Verhängnis werden könnten.

Dörfler sitzt zurzeit mit den ehemaligen Regierungskollegen Uwe Scheuch und Harald Dobernig sowie Ex-BZÖ-Wahlkampfleiter Stefan Petzner in Klagenfurt vor Gericht. Die Angeklagten müssen sich wegen einer – wie von Dobernig und Petzner schon gestanden – öffentlich finanzierten BZÖ-Broschüre verantworten.

Dörfler droht nun neues Ungemach. Die Staatsanwaltschaft will die Anklage gegen den heutigen FPÖ-Bundesrat ausweiten. Schuld sind unter anderem orange Warnwesten. Diese waren schon 2005, als Dörfler unter Landeshauptmann Jörg Haider noch Verkehrslandesrat war, Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage. Dörfler wurde vorgeworfen, die Warnwesten als "Sponsoring" von Baufirmen verlangt zu haben. Dörfler habe, so wurde jetzt im Prozess erläutert, etwa bei der Sanierung des Loibltunnels die Bestbieterfirma angerufen und mitgeteilt, er wolle unterschreiben, verlange aber ein bis drei Prozent an Sponsoring.

Um Sponsoring "ersucht"

Er habe um ein Sponsoring für die Verkehrssicherheit nur "ersucht", erklärte sich Dörfler. Mit dem Geld habe er eben Warnwesten kaufen wollen. Ein ehemaliger leitender Mitarbeiter einer Baufirma bestätigt nun vor Gericht, dass Dörfler bei ihm angerufen habe und ein Sponsoring für die Verkehrssicherheit gefordert habe.

Nachdem ehemalige Mitarbeiter der Straßenbauabteilung Dörfler ebenfalls schwer belasteten, von Eingriffen und Umreihungen bei Auftragsvergaben sprachen und davon, dass nicht immer die Bestbieter zum Zug gekommen seien, stellte der Staatsanwalt eine Ausdehnung der Anklage in den Raum. Dörfler ist in dieser Causa wegen Vorteilsnahme angeklagt. Die Staatsanwaltschaft möchte auf Untreue erhöhen. (mue, APA, 7.3.2017)