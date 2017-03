Türkisch-österreichisches Kreuzverhör der anderen Art

So schnell wird man zur Agentin. ORF-Redakteurin Sagmeister ging mit Kopftuch in die Räume einer UETD-Veranstaltung

Wien – Bei Sonja Sagmeister rief Sonntagabend nach STANDARD-Infos der österreichische Verfassungsschutz an, ernsthaft besorgt um die Sicherheit der ORF-Redakteurin. Wegen aggressiver Postings in Social Media. Und weil sie der türkische Sender A Haber groß als "Agentin" präsentierte.

Sagmeister will das nicht kommentieren. Sie verweist auf die ORF-Pressestelle und die Redaktionsleiter. ZiB 2-Chef Wolfgang Wagner schildert auf Anfrage den Hergang aus ORF-Sicht. Wie es dazu kam, dass sich der Verfassungsschutz um die Redakteurin sorgte. Und wie es zu einem seltsamen Mikrofon-Showdown am Sonntag in Wien-Ottakring kam.

Zwei Reporter kreuzen die Mikros – und befragen einander aufgeregt vor einem türkischen Vereinslokal über ihr Tun. Ein Mikro mit ORF-Würfel, eines mit dem A des türkischen Senders A Haber.

Wolfgang Wagner schickte die Redakteurin zum Auftritt des türkischen Politikers Sevki Yilmaz in Ottakring, der für ein Ja bei der Volksabstimmung über die von Präsident Recep Tayyip Erdogan geplante Verfassungsänderung wirbt. Für Bilder und O-Töne über den Wahlkampf für die Abstimmung.

Sagmeister habe versucht, sich per Mail und telefonisch für die Veranstaltung zu akkreditieren, aber keine Antwort erhalten. Am Sonntag war sie vor Beginn vor dem Vereinslokal, sah Menschen hineingehen – und tat das auch. Und legte ihren Schal wie ein Kopftuch über ihre Haare.

Als Tarnung? Sie wollte sich den Gegebenheiten anpassen, sagt Wagner: Es hätte ja im Komplex ein Gebetshaus sein können. Sie spreche von Respekt gegenüber den anwesenden Musliminnen, die alle Kopftuch trugen.

Ein Herr mit vielen Fragen

Drinnen macht Sagmeister Handyfotos vom Wandschmuck mit Postern Erdogans. Und wird rasch von mehr und mehr Herren umringt, die wissen wollen, was sie da tut. Sie fragt nach dem Veranstalter, den sie um eine Drehgenehmigung für den wartenden Kameramann fragen will, bekommt laut ORF keine konkrete Antwort. Und will, umringt von Securitys, einem Herrn mit vielen Fragen und Handykameras, wieder raus.

Videos von ihrem zunehmend schnelleren Schritt Richtung Tür werden sich in sozialen Medien und auf Medienseiten wiederfinden und auf A Haber als Bild einer gleichsam flüchtenden "Agentin".

Nach draußen folgt ihr der Herr mit den vielen Fragen, mit semiprofessioneller Kamera und A-Haber-Mikro: Ramazan Aktas, Sprecher der AKP-Auslandsvertretung UETD in Österreich und zugleich Korrespondent des AKP-treuen türkischen TV-Senders A Haber. Da kommt es zum Kreuzverhör der anderen Art. An dessen Ende Sagmeister entnervt die Polizei ruft, um das Schauspiel zu beenden. Anzeige erstattet sie nicht.

Sie wird ihre "Flucht"-Szene und Teile des Interviews am Sonntagabend überlebensgroß als "Agentin" auf einer Vidiwall von A Haber wiederfinden. Sie habe sich eingeschlichen, "camoufliert" mit Kopftuch.

Die ZiB 2 bittet für ihren Beitrag UETD-Sprecher Ramazan Aktas zum Interview, der kommt mit Kamermann auf den Küniglberg und will Sagmeister oder einen Vorgesetzten für A Haber interviewen.

Sein O-Ton in der ZiB 2 über in der Türkei inhaftierte Journalisten: "Einen Presseausweis zu haben heißt nicht: Ich habe Immunität. Wenn ich über Terror berichte, wenn ich über Staatsfeindlichkeit berichte, wenn ich Terrorpropaganda mache, dann ist das natürlich falsch. Es hat alles einen Grund, warum die Herrschaften eingesperrt worden sind oder vors Gericht gekommen sind." (fid, 7.3.2017)