Nashorn in Zoo bei Paris umgebracht

Mit Kopfschüssen getötet, um Horn zu stehlen

Versailles – In einem Zoo bei Paris haben Unbekannte ein Nashorn getötet und sind mit dem abgesägten Horn entkommen. Die Täter drangen nach Polizeiangaben in der Nacht zu Dienstag in den Tierpark von Thoiry westlich der französischen Hauptstadt ein und töteten das Rhinozeros mit drei Schüssen in den Kopf. Sie sägten dem Tier beide Hörner ab und nahmen das größte mit.

Das männliche Tier namens Vince gehörte der äußerst seltenen Gattung der Breitmaulnashörner an. Sie sind in Afrika durch Wilderer vom Aussterben bedroht. Rhinozeros-Hörner gelten in gemahlener Form in der sogenannten Traditionellen Chinesischen "Medizin" als Wundermittel, das Krebs heilen kann und die männliche Potenz stärkt.

Brutale Vorgangsweise

Die Ermittler schätzen den Wert des gestohlenen Horns auf bis zu 40.000 Euro. Dem Zoo zufolge ist es das erste Mal, dass Diebe in einen Tierpark eindringen und ein Rhinozeros töten.

Die Täter gingen äußerst brutal vor. Nach Angaben des Zoos sägten sie dem vierjährigen Vince die Hörner vermutlich mit einer Kettensäge ab. Sie konnten unbemerkt in das gut gesicherte Nashorn-Gehege eindringen, obwohl fünf Mitarbeiter des Tierparks auf dem Gelände wohnen und es eine Videoüberwachung gibt. Zwei weitere Breitmaulnashörner, die 37 Jahre alte Gracie und der fünfjährige Bruno, entgingen den Horndieben. (APA, 7.3.2017)