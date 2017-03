EU-Razzia in Wiener Büro von Papierkonzern Mondi

Wettbewerbshüter durchsuchten auch schwedischen Rivalen Billerud Korsnäs

Wien – Die Wettbewerbshüter der EU haben das Wiener Büro des Papierkonzerns Mondi durchsucht, berichteten mehrere Medien am Dienstag. Das in London und Johannesburg an der Börse notierte Unternehmen bestätigte die Razzien.

Die Ermittlungen beträfen die Bereiche Kraftpapier und Industrietaschen. Man werde vollumfänglich mit den Behörden zusammenarbeiten. Man sei sich keines Fehlverhaltens oder Verstoßes gegen Gesetze bewusst.

Verdacht auf Preisabsprachen

Die EU-Wettbewerbshüter haben die Papierindustrie, speziell die Sektoren Kraftpapier und Industrietaschen, seit längerem im Visier. Vor rund einem Jahr gaben sie bekannt, einige Firmen zu verdächtigen, gegen die europäischen Wettbewerbsbestimmungen – etwa Preisabsprachen und Marktaufteilung – zu verdächtigen.

Durchsuchungen gab es am Dienstag auch beim schwedischen Branchenführer Billerud Korsnäs. Schwedischen Medienberichten zufolge bestätigte der Konzern die Razzien ebenfalls. Die Untersuchungen der Kartellwächter betrafen demnach die Jahre 2010 bis 2015.