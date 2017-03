Quiz: Wie gut kennen Sie die Formel 1?

Startschuss für die Formel 1 – die Königsklasse im Motorsport startet in Australien die Saison. Wie gut kennen Sie sich in der Formel 1 aus?

Schluss mit der Zeit ohne Formel 1, Schluss mit Tests und grünes Licht für die neue Saison. In 20 Rennen quer über den Globus verteilt rittern Hamilton, Vettel und Co. wieder um die Krone in der Königsklasse des Motorsports. Zahlreiche Fragen werden am Ende der Saison geklärt sein. Zum Beispiel ob Fernando Alonso im Honda nur hinterher fahren wird, oder ob Ferrari heuer dominieren kann. Wie wild und draufgängerisch wird es ein Max Verstappen angehen und kann Red Bull Racing vielleicht wieder in die absolute Spitze vorstoßen?

Die Saison startet in Australien. Nach der Zeitumstellung und einem Rennstart um 7 Uhr früh unserer Zeit liegt es an den Fahrern, uns aufregenden Motorsport zu bieten. Zeit, um auch Ihr Wissen über die Formel 1 auf die Probe zu stellen. Die Bestzeit können Sie gerne im Forum posten.