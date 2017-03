Gemeinsame Terrorübung von Polizei und Bundeswehr in Deutschland

Kritik aus der Opposition – De Maiziere: Müssen uns auch auf Undenkbares vorbereiten

Berlin – Aus Bremen, Düsseldorf und München werden Explosionen, ein Amoklauf und Schusswechsel gemeldet, weitere Angriffe drohen, und auch in anderen europäischen Ländern hat es großflächige Anschläge gegeben – das Szenario der am Dienstag gestarteten Terrorübung ist furchteinflößend. Erstmals proben dabei Polizei und Bundeswehr gemeinsam die Bewältigung einer solchen Lage in Deutschland.

Bei der Opposition stößt die dreitägige Übung auf scharfe Kritik. Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) hält dagegen: "Es ist wichtig, dass wir uns auch auf Undenkbares vorbereiten, damit in einer solchen Lage agiert werden kann", sagte er am Dienstag.

"Getex"

Zum ersten Mal wird bei der "Getex" genannten Übung ("Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise") die Zusammenarbeit von Polizei und Bundeswehr im Terrorfall geprobt. Auf den Straßen sind dabei aber weder Soldaten, Polizisten oder gar Panzer zu sehen: Der Test läuft quasi am grünen Tisch ab.

Grundlage ist ein Szenario, wonach in mehreren deutschen Bundesländern gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum Anschläge verübt werden. Neben Innen- und Verteidigungsministerium beteiligen sich die sechs Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein. Geübt werden vor allem Absprachen und Abläufe. Ab Donnerstag wird ausgewertet.

"Unterstützend" tätig

Auch im Terrorfall bleibe die Führung in den Händen der Polizei, betonte de Maiziere. Die Bundeswehr werde "unterstützend" tätig – weil die Kapazitäten nicht ausreichten oder spezielle Fähigkeiten nicht vorhanden seien. Dazu gehört beispielsweise die Abwehr von chemischen und biologischen Kampfstoffen oder die Beseitigung von Sprengfallen.

Laut Verfassung sind die Einsatzbereiche von Polizei und Militär in Deutschland strikt getrennt. Die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit ist alleinige Aufgabe der Polizei. Einsätze der Bundeswehr im Innern sind nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt.

Ein Bundeswehr-Einsatz wegen Terrorgefahr ist umstritten, bisher wurden Soldaten nur bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen eingesetzt. Die gemeinsame Übung war grundsätzlich im Weißbuch zur Sicherheitspolitik aus dem vergangenen Jahr vereinbart worden.

Grundlage ist die Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts, wonach auch ein Terrorangriff als besonders schwerer Unglücksfall gewertet werden kann. Dann ist laut Grundgesetz ein Bundeswehr-Einsatz zur Unterstützung der Polizei erlaubt.

Grüne und Linke lehnten das Vorgehen dennoch ab. "Mit der gemeinsamen Übung wird auf unverantwortliche Weise der Grundsatz in Frage gestellt, dass die innere Sicherheit Hoheitsaufgabe der Polizei ist", sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, der "Rheinischen Post".

Ebenso wie die Grünen warnten auch die Linken vor einer "Militarisierung der Innenpolitik". Die Innenpolitikerin der Linken, Ulla Jelpke, sieht Bund und Länder wegen der Übung bereits "an der Grenze zum Verfassungsbruch". Die Bekämpfung von Kriminalität müsse Aufgabe der Polizei bleiben, forderte Jelpke.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger meinte hingegen, Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste seien zwar hoch professionell. In einem solchen Terrorszenario aber "brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können", sagte er den "Ruhr Nachrichten". (APA, 7.3.2017)