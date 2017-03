Nestle schließt Werk in Linz: 127 Menschen verlieren Job

"Sozial verträgliche Lösungen" angepeilt – "Nachfrage- und Produktionsrückgänge aufgrund geänderter Konsumtrends"

Linz/Vevey – Nestle will bis März 2018 seinen Produktionsstandort in Linz stilllegen. Das hat das Unternehmen am Dienstag angekündigt. 127 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Für sie sollen nun "sozial verträgliche Lösungen" erarbeitet werden, hieß es. Das Werk sei seit Jahren mit "Nachfrage- und Produktionsrückgängen aufgrund geänderter Konsumtrends" konfrontiert. (APA, 7.3.2017)