TU Wien-Team auf drittem Platz bei internationalem Hacker-Wettbewerb

International Capture The Flag-Bewerb mit Internet-Sicherheits-Teams von 78 Universitäten

Ein Team der Technischen Universität (TU) Wien hat beim internationalen Hacker-Wettbewerb ICTF (International Capture The Flag) am vergangenen Wochenende den dritten Platz belegt. Bei dem Wettbewerb waren Internet-Sicherheits-Teams von 78 Universitäten aus der ganzen Welt mit dabei, teilte die TU am Dienstag mit.

Team der TU-Lehrveranstaltung "Advanced Internet Security"

Das Team der TU Wien wurde bei dem von der University of Santa Barbara (US-Bundesstaat Kalifornien) ausgerichteten Bewerb nur von der Lomonossow-Universität Moskau und der Universität Saarbrücken geschlagen. Zusätzlich gab es in diesem Jahr auch einen nicht-akademischen Wettbewerb, bei dem die TU-Hacker auf den vierten Platz von 317 teilnehmenden Teams kamen. Dem TU-Team gehörten Vortragende und Studenten der Lehrveranstaltung "Advanced Internet Security" an.

Bei dem Bewerb ging es darum, Sicherheits-Schwachstellen am eigenen – zuvor zugewiesenen – Server zu schließen und gleichzeitig die Server der Konkurrenten anzugreifen. In den vergangenen Jahren war die TU beim ICTF immer wieder erfolgreich und platzierte sich seit 2005 jedes Jahr unter die Top-10. (APA, 7.3.2017)