Wikileaks enthüllt CIA-Spionage: Smart TVs und iPhones gehackt

Könnte größte Enthüllung seit Snowden-Leaks sein, Daten offenbar aus hochgeheimer CIA-Abteilung

Die CIA soll eine massive Anzahl von Cyberwaffen in Betrieb haben, mit der Ziele im Ausland ausgespäht werden. Das zeigen neue Dokumente, die von Wikileaks enthüllt worden sind. Offenbar arbeitete die CIA parallel zur NSA an Ausspähmethoden über elektronische Geräte. Beispielsweise hackte die CIA Samsung-Fernseher, um Ziele via Mikrofon und Webcam zu überwachen. Die CIA nutzte offenbar eine Vielzahl noch nicht aufgedeckter Lücken (sogenannte Zero Day Exploits) bei Windows, iPhones und Android-Geräten. Außerdem soll es dem Geheimdienst möglich gewesen sein, die Verschlüsselung der populären Messenger Signal und WhatsApp zu umgehen.

In dem Konvolut finden sich auch Programme, mit denen aktuelle Server- und Desktopbetriebssysteme sowie Router gehackt werden können. Zusätzlich finden sich Trojaner, Viren und andere Malware in dem Leak. Ein Ordner trägt den vielsagenden Namen "NSA Tools". Für IT-Admins brechen nun wohl stressige Zeiten an, da die CIA-Programme nun weltweit im Umlauf sind und von Nutzer mit etwas Erfahrung genutzt werden können.



Hacker in Deutschland

Die Dokumente enthüllten außerdem, dass Hacker der CIA im US-Konsulat in Frankfurt aktiv sind. Sie arbeiten laut Spiegel "undercover" im dortigen Gebäude. Die Enthüllungen, die noch nicht im Detail verifiziert werden konnten, dürften zu den größten Leaks der vergangenen Jahre zählen. Laut Wikileaks wollte die Quelle mit der Informationsweitergabe eine Diskussion über Datenschutz und Cyberspionage entfachen.

Geschwärzte Dokumente

Wikileaks gibt an, die insgesamt 8,761 Dokumente vor der Freigabe ins Netz geprüft zu haben. Namen von CIA-Mitarbeitern und E-Mail-Adressen wurden unkenntlich gemacht. Die Enthüllungsplattform hatte in den vergangenen Monaten wegen der Verbreitung von privaten Informationen für heftige Kritik gesorgt. (fsc,sum 7.3.2017)