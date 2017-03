George Michael starb an Herzleiden

Und an einer Fettleber. Die Untersuchung zum Tod des Popstars ist damit abgeschlossen

London – Popstar George Michael ist eines natürlichen Todes gestorben: Ursache für seinen Tod im Alter von 53 Jahren waren eine Herzerkrankung und eine Fettleber, teilte der britische Gerichtsmediziner Darren Salter am Dienstag mit. "Die Untersuchung zum Tod von George Michael ist damit abgeschlossen."

Der Sänger, der als Teil des Duos Wham! ("Last Christmas") berühmt geworden war, war zu Weihnachten leblos in seinem Anwesen in Goring-on-Thames in Oxfordshire, etwa 90 Kilometer von London entfernt, entdeckt worden. (APA, 7.3.2017)