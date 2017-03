Horrorspiel "Outlast 2" erscheint Ende April

Zweiter Teil entführt Spieler in eine mysteriöse Mordgeschichte in Arizona

Die Horrorspiel-Fortsetzung "Outlast 2" wird am 28. April für Windows-PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen. Neben der Standardausgabe wird es auch ein "Outlast Trinity"-Bundle geben, das neben "Outlast 2" auch "Outlast" und dessen Erweiterung "Whistleblower" beinhaltet.

gamespot Trailer zu "Outlast 2"

Schocker in der Wüste

Der zweite Teil ist in der gleichen fiktiven Welt wie das Original angesiedelt, erzählt aber eine andere Geschichte rund um den Kameramann Blake Langermann. Als Langermann gilt es zusammen mit Ehefrau Lynn den Spuren eines Mordes an einer schwangeren Frau nach Arizona zu folgen. Mitten in der Wüste muss man nächtens nach Hinweise suchen und die Hintergründe der Gräueltat aufdecken. Wer bereits "Outlast" gespielt hat, weiß, dass man sich auf jede Menge Herzinfarktmomente einstellen sollte. Anstatt sich gegen Widersacher zur Wehr setzen zu können, bleibt oftmals nur die Flucht. (zw, 7.3.2017)