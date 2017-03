"Gilmore Girls": Netflix will noch ein Revival

Programmchef Sarandos bestätigt Vorgespräche über eine weitere Rückkehr der Familienserie

Wien/Berlin – Für Fans wäre es wie Weihnachten und Ostern zusammen: Die US-Serie "Gilmore Girls" könnte ein weiteres Mal zurückkehren. Wie Netflix-Programmchef Ted Sarandos andeutete, führt das Streamingportal Vorgespräche zu einer Fortsetzung der Serie. "Wir hoffen. Wir freuen uns selbstverständlich über den Erfolg der Show, die Fans liebten, wie gut sie gemacht war, sie haben bekommen, was sie sich erhofft haben", sagte Sarandos beim Netflix-Update in Berlin, berichtet variety.com.

Alle Möglichkeiten offen

Netflix brachte die "Gilmore Girls" vergangenen November mit vier 90-minütigen Filmen unter dem Titel "A Year in the Life" zurück. Das Ende lässt jedenfalls alle Möglichkeiten offen. Lauren Graham und Alexis Bledel sollen laut variety.com aber schon anderweitig mit Projekten beschäftigt sein, was die Fortsetzung komplizierter machen könnte. Graham unterschrieb für den Pilotfilm zur Comedy "Linda from HR" bei Fox/20th Century Fox, Bledel spielt im Hulu-MGM-TV-Drama "The Handmaid's Tale". (red, 7.3.2017)