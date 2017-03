Sextäter in Wien gefasst: Bereits 15 Opfer bekannt

Vier Frauen meldeten sich nach Fotoveröffentlichung

Wien – Nachdem die Wiener Polizei am Sonntag ein Foto eines Sextäters veröffentlicht hat, der in Favoriten elf Frauen überfallen haben soll, haben sich vier weitere Opfer gemeldet. Somit sind bereits 15 Opfer des Afghanen bekannt, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag. Weitere Opfer werden von der Polizei nicht ausgeschlossen.

Der 25-Jährige war bereits am 20. Februar festgenommen worden und sitzt mittlerweile wegen sexueller Belästigung und geschlechtlicher Nötigung in U-Haft. Zu den bekannten Fällen ist der Verdächtige laut Polizei teilweise geständig.

Umklammerte Opfer von hinten

Der Beschuldigte soll seit November am Reumannplatz und am Antonsplatz seinen späteren Opfern aufgelauert haben. Er folgte den Frauen in den Abend- und Nachtstunden, umklammerte sie von hinten, hob sie in die Höhe und deutete mit Stoßbewegungen sexuelle Handlungen an, ehe er ihnen auf die Brüste und in den Intimbereich griff. (APA, 7.3.2017)