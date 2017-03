Burgenland kürzt Mindestsicherung für Zuwanderer

Einigung auf Wartefrist, Integrationsbonus und schärfere Sanktionen

Eisenstadt – SPÖ, FPÖ und ÖVP haben sich im Burgenland auf eine Neuregelung der bedarfsorientierten Mindestsicherung geeinigt. Künftig wird es eine Deckelung von 1.500 Euro, eine Wartefrist, einen Integrationsbonus sowie schärfere Sanktionsmöglichkeiten geben. Die Novelle soll am Donnerstag im Landtag behandelt werden.

Die Deckelung treffe zu, wenn die Arbeitsfähigkeit und keine Ausnahme vom Einsatz der Arbeitskraft gegeben sei, etwa wenn kein anrechenbares Einkommen aus Erwerbstätigkeit oder aus Kranken-, Pensions- oder Arbeitslosenversicherungsleistungen vorhanden sei, sagte Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ). Die sogenannten Aufstocker seien davon ausgenommen. Dabei handelt es sich um Personen, deren Einkommen unter dem Mindestsicherungsbetrag liegt und die in der Folge auf die derzeit ausbezahlten 838 Euro aufgestockt werden. Nach der Neuregelung kann die Mindestsicherung ohne Ermahnung um bis zu 50 Prozent gekürzt werden, etwa wenn Auflagen des AMS nicht erfüllt werden.

Wartefrist für Zuwanderer

Für Personen, die in den vergangenen sechs Jahren weniger als fünf Jahre ihren rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich hatten, wird es laut Darabos künftig eine Wartefrist geben. Bis sie die fünf Jahre erreicht haben, erhalten sie lediglich 584 Euro. Diese setzen sich aus einem Ausgangssatz von 319,20 Euro, einem Integrationsbonus von 136,80 Euro und 128 Euro zur Deckung des Wohnbedarfs zusammen. Der Betrag zur Deckung des Wohnbedarfs soll als Sachleistung direkt an den Vermieter gehen.

Voraussetzung für den Integrationsbonus ist, dass der Bezieher eine Integrationsvereinbarung unterschreibt, mit der er sich unter anderem zum Besuch von Deutsch- und Wertekursen verpflichtet. Sie sieht auch vor, dass der Unterzeichner Gewalt ablehnt, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern akzeptiert und die Schulpflicht für Kinder anerkennt.

"Keine populistische Maßnahme"

Es sei eine "gute Lösung" und "keine populistische Maßnahme", sagte Darabos. Die Einsparungen schätzt er auf drei Millionen Euro. Er sehe die Mindestsicherung als "Sprungbrett in die Arbeitswelt", sagte SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. Mit dem Gesetzesentwurf werde Leistungs- und Integrationsbereitschaft stärker belohnt.

Durch die Novelle soll das burgenländische Sozialsystem, das unter "Kostendruck" stehe, abgesichert werden, meinte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Nun müsse man weiter die Attraktivität des Burgenlands als Zielland senken. Er hoffe, "dass uns andere Bundesländer folgen werden, insbesondere auch die Bundeshauptstadt Wien".

Ähnlich sah das ÖVP-Landesparteichef Thomas Steiner. "Ich glaube, dass wir damit einen Schritt setzen, der zumindest das Burgenland vor 'Tourismus' in dieser Frage schützt." Die ÖVP trage den Entwurf als Oppositionspartei mit, da sie viele eigene Punkte darin wiederfinde. Gleichzeitig müsse man beobachten, wie sich die unterschiedlichen Länderregelungen in den nächsten Jahren auswirken.

Grüne: Regelung wird weitere Probleme erzeugen

Die Grünen zeigten sich von den Plänen betroffen. Landessprecherin Regina Petrik ortete einen "gewissen Zynismus", denn "Jobs für die, die durch Kürzungen zu einem Absprung in den Arbeitsmarkt motiviert werden sollen, gibt es nicht". Es werde so getan, als seien die Mindestsicherungsbezieher freiwillig in dieser Situation.

Die Deckelung werde weitere Probleme erzeugen. Wenn sich mehrere Personen eine Wohnung teilen, um Kosten zu sparen, müssten diese künftig ihre Wohngemeinschaft auflösen, um keine Zuwendungen zu verlieren.

Im Burgenland gab es laut Darabos Anfang März 2.839 Mindestsicherungsbezieher. 614 davon waren Kinder bis 14 Jahre, weitere 164 Jugendliche, die in Bedarfsgemeinschaften leben. 1.536 waren Vollbezieher, 268 Bezieher waren Asylberechtigte. 118 Haushalte kämen über die Grenze von 1.500 Euro, abzüglich der Aufstocker blieben elf Bedarfsgemeinschaften über. (APA, 7.3.2017)