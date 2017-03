Die Senioren-Cheerleaderinnen von Samcheok

Die südkoreanischen "Cheer Mommys" sind durchschnittlich 75 Jahre alt



Samcheok – Sie hüpfen und springen durch den Proberaum und kommen dabei ganz schön ins Schwitzen und Keuchen: Die Mitglieder von "Cheer Mommy", einer südkoreanischen Cheerleader-Gruppe, deren Durchschnittsalter 75 Jahre beträgt. 30 Mitglieder umfasst die Gruppe, die in einem Proberaum in der Stadt Samcheok an der Ostküste Südkoreas trainiert. Bis zu zwei Stunden dauern ihre Proben, von denen die Frauen sagen, dass diese sie jung und fit halten. (AFP, red, 7.3.2017)