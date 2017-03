Kraftwerkspläne zerschellen an tiefem Strompreis

Die E-Wirtschaft könnte bis 2030 um 15 Prozent mehr erneuerbaren Strom erzeugen als bisher. Der Börsenstrompreis müsste aber deutlich steigen

Wien – Des einen Freud, des anderen Leid: Während insbesondere die Industrie von den seit Jahren tiefen Notierungen an den Strombörsen und dadurch günstigem Bezug elektrischer Energie profitiert, beklagt die E-Wirtschaft die mangelnde Rentabilität neu zu bauender Kraftwerke – und belässt viele Pläne auf dem Papier. Einer aktualisierten Liste zufolge, die aus einer Umfrage aus dem Februar resultiert, könnte die heimische E-Wirtschaft bis zum Jahr 2030 gut acht Terawattstunden (TWh) Kraftwerkskapazität dazubauen und dadurch die Produktion von erneuerbarem Strom um 15 Prozent erhöhen.

"Wir brauchen dafür aber geänderte Rahmenbedingungen," sagte der Präsident von Österreichs Energie, Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber, Montagabend bei der Präsentation der Kraftwerksliste. Ob "Plan A für Österreich" (Bundeskanzler Christian Kern), der "Koalitionspakt neu" (Regierungsübereinkommen von SPÖ und ÖVP) oder "Empowering Austria" (Stromstrategie von Österreichs Energie bis 2030): Überall finde sich das Bekenntnis zum Ausbau erneuerbarer Energien.

Hoffen auf Energie- und Klimastrategie

"Was wir jetzt brauchen, ist ein Roadmap – ein Zeitplan mit Beschreibung, wie das umgesetzt werden soll," sagte Anzengruber. Die integrierte Energie- und Klimastrategie, die nach Plänen der Regierung bis Sommer vorliegen soll, wäre ein passender Rahmen dafür.

Derzeit verfügt Österreich über eine Gesamterzeugungskapazität von rund 70 TWh, das sind 70 Milliarden Kilowattstunden. Davon stammen rund 50 TWh aus erneuerbaren Quellen. Rund 50 Projekte stehen auf der Liste, einige sind in Bau, viele in Planung. Bei rund der Hälfte der Projekte, handle es sich um Effizienzsteigerungsvorhaben bzw. Erweiterungen an bestehenden Kraftwerksstandorten, erläuterte der Spartensprecher Erzeugung von Österreichs Energie, Karl Heinz Gruber.

Kooperation mit Haushalten bei Fotovoltaik

In Summe steuerten die Mitgliedsbetriebe von Österreichs Energie Projekte für einen Erneuerbaren-Ausbau von 5,5 TWh und Konzepte für weitere 3,1 TWh bei. Damit liege der Beitrag zur Erreichung der Ausbauziele von "Empowering Austria" nach aktuellem Stand bei der Wasserkraft bei knapp 70 Prozent und bei der Windenergie bei rund der Hälfte. Mit diesen mehr als acht TWh an zusätzlicher Erzeugungskapazität könnten Investitionen im Ausmaß von knapp 6,9 Milliarden Euro ausgelöst werden, sagte Gruber.

Gemeinsam mit der Kleinwasserkraft und den privaten Windkraftbetreibern und insbesondere durch eine neue Fotovoltaik-Initiative bei den Haushalten sowie bei Industrie und Gewerbe seien die Ziele von 20 TWh erreichbar. Der Preis an der Strombörse müsste aber steigen, von derzeit etwa 3 Cent je kWh auf ein Niveau, das früher üblich war: rund sechs Cent je kWh. (Günther Strobl, 7.3.2017)