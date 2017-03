Ehemalige Heimkinder erhalten Zuschuss zur Pension

Drei Millionen Euro werden im ersten Jahr ausgeschüttet. Betroffen sind 7.000 Personen, die als Kinder in Heimen untergebracht waren

Wien – Ehemalige Heimkinder bekommen finanzielle Unterstützung für die Pensionsleistung. Das wurde laut Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) am Dienstag im Ministerrat beschlossen. 300 Euro sollen es monatlich sein, die Kosten belaufen sich auf rund drei Millionen Euro im ersten Jahr, sagte Sozialminister Alois Stöger (ÖVP) vor der Regierungssitzung.

Drozda zeigte sich "sehr stolz" über den Beschluss. Er verwies auf den Staatsakt für Missbrauchsopfer im Parlament im Herbst und betonte, es handle sich um einen "sehr wichtigen Schritt" für ehemalige Heimkinder.

Stöger: "Klare Bedingungen"

Insgesamt sind laut Stöger etwa 7.000 Personen, die als Kinder in Heimen untergebracht waren, betroffen. "Ich bin heute glücklich", dass dieses wichtige Thema erledigt worden sei, so Stöger. Diese Menschen seien als Kinder den Familien weggenommen und in Heimen vernachlässigt worden. Nun habe man sich darauf geeinigt und könne ihnen eine Hilfe anbieten. Es seien "klare Bedingungen" definiert worden, wer davon betroffen sei, habe Anspruch auf die Leistung.

Die geplante Regelung komme nun in die parlamentarische Behandlung, kündigte Stöger an. Die Leistung übernehme zunächst der Bund, Kirche und Bundesländer als Betreiber von Heimen sollen aber ebenfalls zur Kasse gebeten werden.

Über die Jahre dürfte die Leistung rund acht Millionen Euro pro Jahr ausmachen, sagte Stöger. Nicht bestätigen konnte er, dass die Entschädigung mit der Frage der Flugabgabe junktimiert worden sei. Auch diese wurde am Dienstag beschlossen. (APA, 7.3.2017)