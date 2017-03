Russischer Protest gegen US-Raketenabwehrsystem in Südkorea

Nach Nordkoreas Raketentest wurden die ersten Bestandteile des THAAD-Systems eingeflogen

Russland und China haben am Dienstag Protest gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) eingelegt. Die US-Streitkräfte hatten am Montag erste THAAD-Bestandteile auf die US-Luftwaffenbasis Osan, 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul, verlegt.

Angesichts der jüngsten nordkoreanischen Raketentests hatte Südkoreas amtierender Präsident Hwang Kyo-ahn von einer "unmittelbaren und echten Bedrohung" gesprochen und eine "rasche Stationierung" des THAAD-Systems im Land gefordert. China, traditionell Nordkoreas engster Verbündeter, sieht in dem System eine Bedrohung seiner eigenen Sicherheitsinteressen und kündigte an, "die nötigen Maßnahmen" zur Erhaltung seiner eigenen Sicherheit treffen zu wollen.

Die Konsequenzen hätten die USA und Südkorea zu verantworten. Das russische Außenministerium sprach von einer "Sackgasse", in die die US-Aufrüstung Südkoreas führe.

Die Stationierung des Abwehrsystems wurde als Reaktion auf den nordkoreanischen Raketentest am Montag beschleunigt, bis April soll es betriebsbereit sein. Bei dem Test, der unter persönlicher Aufsicht des "Obersten Führers" Kim Jong-un stattfand, starteten vier modifizierte Scud-Raketen im Nordwesten des Landes und überquerten die gesamte Koreanische Halbinsel, bevor sie nach etwa 1.000 Kilometer Flug vor Japan ins Meer stürzten.

Südkorea und die USA halten derzeit wie jedes Jahr ein gemeinsames Manöver ab, was Nordkorea als Provokation betrachtet. "Wenn die USA oder Südkorea nur eine einzige Rakete auf nordkoreanisches Territorium abfeuern, werden wir den Abschussort mit einer Atomrakete zerstören", warnte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

THAAD ist in der Lage, ballistische Mittelstreckenraketen in ihrer letzten Flugphase abzufangen und zu zerstören. Ob das System in der derzeitigen Konfiguration mehrere gleichzeitig abgeschossene Raketen neutralisieren kann, ist allerdings ungewiss, berichtet die "Washington Post". Laut dem Rüstungsexperten Jeffrey Lewis sollte bei dem Test am Montag wohl überprüft werden, wie rasch mehrere Raketen einsatzbereit gemacht werden können.

Die Abschüsse wurden laut nordkoreanischen Angaben von der Hwasong-Raketendivision durchgeführt. Diese Eliteeinheit hat der Agentur KCNA zufolge den Auftrag, die "Stützpunkte der imperialistischen US-Aggressoren in Japan" zu beschießen, wo die USA etwa 54.000 Soldaten stationiert haben.

Laut KCNA war Kim Jong-un begeistert vom Können seiner Soldaten und Techniker: Die Abschüsse seien "so exakt erfolgt, dass sie wie eine Kunstflugstaffel" gewirkt hätten, zitiert die Agentur den Diktator.

Proteste in China und Südkorea

Chinesische Staatsmedien rufen zum Boykott südkoreanischer Produkte auf. Außerdem mussten 23 chinesische Filialen des südkoreanischen Konzerns Lotte schließen, weil das Unternehmen Baugrund für die Raketenabwehr-Stützpunkte zur Verfügung stellte.

foto: apa/afp/ Am Wochenende kam es vor mehreren Lotte-Filialen zu Protesten, auf Transparenten war "Raus aus China" zu lesen.



Auch in Südkorea gab es bereits Kundgebungen gegen sie THAAD-Stationierung: Tausende Bewohner des Bezirks Seoungju, wo eine Basis errichtet werden soll, demonstrierten im Juli des Vorjahrs in der Hauptstadt gegen das Projekt.

Anti-THAAD-Demonstration in Seoul.

US-Präsident Donald Trump telefonierte nach Nordkoreas jüngstem Test mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe und dem südkoreanischen Präsidenten Hwang. "Die Bedrohung (durch Nordkorea) hat eine neue Stufe erreicht", erklärt Abe danach. Trump habe Japan volle Unterstützung zugesagt. Die USA und Japan forderten zudem eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats, die Diplomaten zufolge für Mittwoch zu erwarten ist. Trump hat schon vor Wochen einen harten Kurs gegenüber Nordkorea angekündigt. (bed, 7.3.2017)