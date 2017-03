Prozess um Drohung: Tragische Geschichte mit Stanleymesser

Eine 59-Jährige soll zwei Frauen mit Migrationshintergrund beschimpft und mit einem Messer bedroht haben. Sie kann sich kaum erinnern

Wien – Gelegentlich erlebt man am Straflandesgericht Verfahren, die äußerst unterhaltsam beginnen und dann eine tragische Wendung nehmen. Wie im Fall von Margit C., die zwei Frauen in der U-Bahn mit einem Stanleymesser und Grünen-Chefin Eva Glawischnig via Facebook bedroht haben soll.

Zunächst beschäftigt sich Richter Hartwig Handsur mit dem Vorfall in der U-Bahn. Als er der ohne Verteidiger erschienenen 59-Jährigen den Ablauf des Prozesses erklärt, unterbricht sie ihn: "Ich weiß das, durch die Gerichtsshows. Obwohl die ein Blödsinn sind." – "Dann sind wir ja alle bestens vorbereitet", freut sich der Richter.

Dank Foto überführt

Frau C. bestreitet, die beiden Frauen im Dezember mit dem Messer und dem Umbringen bedroht zu haben. Dass sie die Türkischstämmigen ausländerfeindlich beschimpft habe, gibt sie aber zu. Erst als ihr der Richter ein Foto aus der Überwachungskamera zeigt, hält sie den Messereinsatz für möglich, erklären kann sie ihn sich nicht.

"Warum haben Sie ein Messer gehabt?", interessiert Handsur. "Das habe ich mir einmal gekauft. Am Friedhof ist das praktischer als eine Schere", berichtet sie über die Pflege des Grabes ihres Mannes. "Das habe ich eigentlich immer im Rucksack."

Damals sei es kalt gewesen, daher sei sie nach dem Friedhofsbesuch noch eingekehrt. "Es war sehr kalt. Da bin ich zum Wirten gegangen. Ein richtig schönes Wirtshaus." Tee mit Rum sei das Getränk der Wahl gewesen. "Wie viel haben Sie getrunken?" – "Zu viel."

Durch Beruf Alkoholikerin

Dann bricht es aus der immer wieder aufbrausenden Angeklagten heraus. "Ich bin durch den Beruf Alkoholikerin geworden." 38 Jahre habe sie im Gastgewerbe gearbeitet. Der Hintergrund sei aber ein anderer.

Einerseits der Tod ihres Gatten. "Der war demenzkrank, ich habe mich um ihn gekümmert. Manchmal habe ich nur vier Stunden geschlafen, am Schluss habe ich nur mehr 42 Kilo gehabt, die Ärztin wollte mich schon einweisen." Nach dem Ableben des Mannes sei durch den Alkohol Trost da gewesen. "Ich verurteile mich selbst."

Das Problem liegt aber noch tiefer. "Ich war als Kind im Heim. Dort bin ich immer wieder vergewaltigt worden. Als ich dann das erste Mal ein Achterl getrunken habe, habe ich gemerkt, dass es nicht mehr so schlimm ist."

"Deine Kinder sind des Todes!"

Dass sie im vergangenen Sommer auf Glawischnigs Facebook-Seite den Satz "Deine Kinder sind des Todes" gepostet hat, gibt sie auch zu. Aber: "Hunderttausende Mütter haben Angst um ihr Kind! Den Salafisten ist es ja egal, wen sie in die Luft sprengen! Ich traue mich nicht mehr hinaus, gehe nicht einmal mehr in die Kirche!"

Und überhaupt: Die Migrationsbewegung 2015 sei ein Problem. "Das war kein Flüchtlingsdings, das war eine Invasion!", echauffiert sich die Angeklagte. "Sind Sie persönlich schon einmal angegriffen worden?", fragt der Staatsanwalt. "Nein, ich noch nicht."

Aber in den Medien werde ja immer berichtet, wie furchtbar die Kriminalitätssituation sei. "Dann lesen Sie weniger Zeitung und schauen weniger fern, wenn Ihnen das so Angst macht", empfiehlt der Ankläger.

Ein weiteres Mal Diversion

Die Causa Glawischnig wurde bereits mit einer Diversion erledigt, aufgrund der neuen Anzeige muss sie aber wiederaufgenommen werden. Handsur entscheidet sich trotzdem für eine weitere Diversion und verlängert die Probezeit auf zwei Jahre. Dazu kommt die Auflage, bei der Bewährungshilfe das Programm "Dialog statt Hass" zu besuchen.

"Dort kann man Ihnen vielleicht ein wenig die Angst nehmen", meint der Richter. "Die Ängste kann mir niemand mehr nehmen", reagiert C. resigniert. "Schauen Sie, schlimmer wird es dadurch nicht", muntert Handsur sie noch auf. (Michael Möseneder, 7.3.2018)