Lawine in den französischen Alpen abgegangen

Entgegen erster Berichte wurden keine Menschen verschüttet

Tignes –Durch die Lawine, die in den französischen Alpen auf eine Piste niedergegangen ist, wurde offenbar niemand verschüttet. Die Suche nach möglichen Opfern wurde am späten Vormittag eingestellt. Das berichteten französische Medien unter Berufung auf Informationen der Rettungskräfte.

Zuvor hatte ein Sprecher der Bergwacht in Tignes am Dienstag gesagt, dass laut Zeugen "viele Menschen" von den Schneemassen mitgerissen worden seien. Die Schneemassen sind auf eine "blaue", also als leicht eingestufte Piste im Ortsteil Val Claret niedergegangen. Aufgrund der Tatsache, dass zahlreiche andere Pisten des Skigebiets wetterbedingt gesperrt waren, waren dort zahlreiche Wintersportler unterwegs.

Tignes liegt auf rund 2.000 Metern Seehöhe und ist damit einer der höchstgelegenen bewohnten Orte Europas. Am Dienstag galt Lawinenwarnstufe 4. In Tignes waren erst am 13. Februar vier Menschen durch eine Lawine im freien Skiraum ums Leben gekommen. (APA, 7.3.2017)