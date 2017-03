Frauensprecherin der Glaubensgemeinschaft gegen Kopftuchgebot

Von einem "Gebot" zum Kopftuch zu sprechen sei problematisch, sagt Carla Amina Baghajati

Wien – Die Frauensprecherin der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), Carla Amina Baghajati, sieht kein Dogma, das das Tragen eines Kopftuchs vorschreibt. "Das Kopftuch ist keine Säule der Religion", schreibt sie in einem Text zum bevorstehenden Frauentag. Von einem "Gebot" zu sprechen bezeichnet sie als problematisch.

Seit Februar rät die IGGiÖ erwachsenen Musliminnen zum Tragen eines Kopftuchs. Grundlage dafür ist ein Gutachten des theologischen Beratungsrats. "Für weibliche Muslime ab der Pubertät ist in der Öffentlichkeit die Bedeckung des Körpers, mit Ausnahme von Gesicht, Händen und nach manchen Rechtsgelehrten Füßen, ein religiöses Gebot und damit Teil der Glaubenspraxis", heißt es in dem Gutachten von Mufti Mustafa Mullaoglu. Bei der Vollverschleierung rät er, die "hiesige Tradition zu berücksichtigen und vom Tragen einer Gesichtsbedeckung abzulassen". Die Entscheidung liege aber bei der Frau selbst.

Baghajati: Musliminnen selbst gefragt

"Ausgerechnet zum Frauentag bekommen wir das zweifelhafte Geschenk einer weiteren Runde im Hamsterrad der Kopftuchdebatte", schreibt Baghajati. Diskurse seien dann sinnvoll, wenn sie einen Erkenntnisgewinn bringen. Musliminnen seien gefragt, "die Deutungshoheit darüber, was sie anziehen oder nicht anziehen, bei sich selbst zu halten. Und die simple Gleichung 'muslimische Frau = Kopftuch' nicht mitzuspielen – egal ob sie von innen oder außen kommt".

Aus religiöser Sicht ist laut Baghajati das Kopftuch kein Symbol, "sondern schlicht und einfach ein Kleidungsstück". Es habe nichts "Heiliges" und sei ausgezogen ein Gebrauchsgegenstand, der auch keinerlei respektvolle Umgangsweise verlange. Im Koran werde das Kopftuch zudem nur an zwei Stellen und zeitlich relativ spät thematisiert. "Aus den beiden genannten Versen eine Grundlage der Religion machen zu wollen ist schon von daher verfehlt", findet Baghajati.

"Kopftuchtragen hat im Islam nicht den Stellenwert eines Dogmas oder einer Doktrin", schreibt Baghajati. Kleidung dürfe zudem nicht als "reine Selbstinszenierung" verstanden werden, sondern müsse mit einer inneren Haltung verbunden werden. "Schlicht und einfach ist das Kopftuchtragen ein Teil der Glaubenspraxis. Und wenn eine muslimische Frau es aus dem einen oder anderen Grund nicht trägt, ist das allein ihre Sache, und sie kann auch so eine gute Muslimin sein."

Keine Sache der Politik

In der derzeitigen Kopftuchdebatte, die politisch von Verbotsgedanken dominiert werde, gebe es "eine nicht unberechtigte Scheu davor, solche 'liberalen' Positionen öffentlich zu machen", denn "sie sollen nicht missbraucht werden, um kopftuchtragenden Frauen auszurichten, sie 'dürften' ihr Tuch ja auch ablegen". Hier stimmt sie dem IGGiÖ-Präsidenten Ibrahim Olgun zu, dass die Auslegung der Religion eine innere Angelegenheit der Religionsgemeinschaft sei und keine Sache der Politik.

Die Problematik zeigt für Baghajati auch, "wie sehr der derzeitig grassierende Populismus es erschwert, eine differenzierende Stimme der Vernunft einzubringen, die statt der Zuspitzung auf ein 'entweder – oder' für ein 'sowohl als auch' plädiert". Ihr Wunsch an den innermuslimischen Diskurs: "Ja, Fatwas könnten muslimische Frauen auch brauchen. Aber bitte zu den Dingen, wo wir wirklich eine Rückenstärkung für unsere kontextorientierte Argumentation brauchen: gegen Gewalt an Frauen zum Beispiel."

Auch für den ehemaligen IGGiÖ-Präsidenten Fuat Sanac ist die Kopftuchempfehlung "kontraproduktiv". "Wir leben in einer offenen Gesellschaft, jede Frau muss selbst entscheiden, was sie trägt", sagte er am Dienstag der APA.

"Müssen in der Mitte bleiben"

Generell sei die aktuelle Debatte leidvoll. "Es leiden immer die Frauen darunter, egal was geschieht", meint Sanac. Niemand dürfe gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen, denn "Glaube kommt von Herzen". Der türkischstämmige Theologe war von 2011 bis 2016 Präsident der Glaubensgemeinschaft. Er wolle sich zwar nicht mehr politisch einmischen, aber seine Meinung als Muslim äußern. Die lautet: "Wir müssen in der Mitte bleiben."

Nachfolger Olgun hatte sich in der Debatte um den Text gegen Ratschläge von außen gewehrt. "Ob und allenfalls wie eine Kopfbedeckung zu tragen ist, fällt in das Zentrum dieser inneren Angelegenheiten", meinte er in einer Stellungnahme. Zudem sei der Text "in der medialen Aufarbeitung ihres eigentlichen Inhalts beraubt und insofern völlig verkehrt wiedergegeben".

Kritik von den Grünen

Kritik am theologischen Gutachten kommt auch von den Grünen. Dieses schließe eine zeitgemäße Interpretation des Islam aus, meinte deren Menschenrechtssprecherin Alev Korun am Dienstag in einer Aussendung. Zudem werde damit eine "Kluft zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Österreich forciert", fürchtet sie.

Mit der Auslegung des Beratungsrats nehme man erwachsenen Frauen und Mädchen das Recht auf Selbstbestimmung, wie sie sich kleiden und wie sie ihre Religion praktizieren wollen, kritisiert Korun weiter. Religionsfreiheit bedeute auch, "dass jeder Mensch in Österreich frei entscheiden kann, wie er seine Religion interpretiert und leben möchte".(APA, 7.3.2017)