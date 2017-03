Japaner Miura ältester Profikicker der Welt

50-jähriger Kazuyoshi Miura stürmt für Zweitligist Yokohama, bricht Matthews-Rekord

Yokohama – Der Japaner Kazuyoshi Miura will sich trotz seines Rekords als ältester Profi nicht mit der englischen Fußball-Legende Stanley Matthews vergleichen. "Ich habe ihn vielleicht vom Alter her überholt, aber ich werde nie an seine Statistiken und seine Karriere herankommen", sagte der 50-jährige Stürmer laut einem Tweet von FIFA.com am Montag.

Der 89-fache Internationale Miura hatte am Sonntag beim 1:1 des japanischen Zweitligisten Yokohama gegen V-Varen Nagasaki 54 Minuten gespielt und sich mit einem Alter von 50 Jahren und sieben Tagen in die Geschichtsbücher eingetragen. Der im Februar 2000 verstorbene Matthews war bei seinem letzten Pflichtspiel im Jahr 1965 im Trikot von Stoke City gegen Fulham 50 Jahre und fünf Tage alt gewesen. (APA, 7.3.2017)