Auf Anhieb zwei Michelin-Sterne für Juan Amador

Der deutsche Spitzenkoch wird mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Sein Restaurant ist damit einer von sechs Zweisternern in Österreich

Montagabend hat der Gourmetführer Guide Michelin in Brüssel zum 36. Mal die besten Restaurants der europäischen Großstädte (Main Cities of Europe) gekürt. In Österreich werden dabei Restaurants aus Wien und Salzburg berücksichtigt.

Der deutsche Spitzenkoch Juan Amador, der vor rund einem Jahr sein Restaurant "Amador's Wirtshaus und Greißlerei" in Wien eröffnet hat, holte sich auf Anhieb zwei Sterne. In Deutschland hielt er über mehrere Jahre drei Sterne, bevor es ihn nach Österreich zog. "Der junge, aber erfahrene Küchenchef schafft anspruchsvolle, intensiv geschmackvolle, kunstvoll präsentierte Gerichte aus hochwertigen Zutaten", sagt Rebecca Burr von Michelin.

Sterneregen

Insgesamt gibt es zwölf neue Zweisterner in Europas Großstädten. Drei davon in Frankreich, jeweils zwei in Deutschland und Italien und jeweils einen in Luxemburg, Spanien, Schweden und der Schweiz. Über drei Sterne darf sich der Spanier Martin Berasategui mit seinem Restaurant Lasarte in Barcelona freuen. Bis auf Juan Amador bleiben die Sterne in Österreich unverändert.

Weitere Auszeichnungen

Neueinsteiger gibt es hingegen in der Kategorie "Bib Gourmand". Dabei werden sorgfältig zubereitete und preiswerte Gerichte ausgezeichnet. Auch hier ist Amador – mit seiner angeschlossenen Greißlerei – vertreten, neben den Wiener Restaurants Labstelle und Léontine. (Alex Stranig, 7.3.2016)

Wien:

2 Sterne: Amador

2 Sterne: Mraz & Sohn

2 Sterne: Gourmetrestaurant Silvio Nickol (Palais Coburg)

2 Sterne: Steirereck im Stadtpark

1 Stern: Le Ciel

1 Stern: Edvard

1 Stern: Opus

1 Stern: Konstantin Fillippou

1 Stern: Walter Bauer

1 Stern: Tian

Salzburg:

2 Sterne: Senns

2 Sterne: Ikarus im Hangar-7

1 Stern: Carpe Diem

1 Stern: Esszimmer

1 Stern: Pfefferschiff

Bib Gourmand (Wien)

Amador's Wirtshaus & Greißlerei

Eisvogel

Freyenstein

Labstelle

Léontine

Meierei im Stadtpark

Mochi

O boufés

Petz im Gußhaus

Servitenwirt

Tempel

Vestibül

Bib Gourmand (Salzburg)

Brandstätter

Gasthof Auerhahn

Gasthof Schloss Aigen

Huber's im Fischerwirt

Strasserwirt

