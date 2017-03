USA erwägen Trennung von Müttern und Kindern an Grenze

Heimatschutzminister Kelly sagte, er arbeite an einem entsprechenden Vorschlag – Dieser Schritt solle zur Abschreckung dienen

Washington – US-Heimatschutzminister John Kelly erwägt, Mütter beim illegalen Übertritt über die Grenze zu Mexiko von ihren Kindern zu trennen. Er arbeite an einem entsprechenden Vorschlag, sagte Kelly am Montag dem Sender CNN. Der Schritt solle zur Abschreckung dienen. Die Kinder "werden in der Zeit, in der wir mit ihren Eltern beschäftigt sind, gut betreut werden", sagte er. Über entsprechende Pläne hatte zuvor die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

54.000 Kinder und Erziehungsberechtigte aufgegriffen

Von Anfang Oktober bis Ende Januar haben die US-Behörden etwa 54.000 Kinder und ihre Erziehungsberechtigten aufgegriffen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Gegenwärtig werden an der Grenze abgefangene Familien vergleichsweise schnell freigelassen und dürfen in den USA bleiben, bis über ihren Fall entschieden wurde. Republikaner im Kongress haben argumentiert, dass diese als "catch and release" (dt. "fangen und freilassen") bekannte Vorgehensweise Mütter ermuntert, die gefährliche Reise mit ihren Kindern zu wagen. Präsident Donald Trump hat dazu aufgerufen, das Verfahren zu ändern. Fürsprecher der Einwanderer argumentieren dagegen, die Frauen seien wegen der Gewalt und Armut in vielen zentralamerikanischen Staaten dazu gezwungen, mit ihren Kindern zu fliehen. Sie verlangen, ihnen den Status von Asylsuchenden anzuerkennen. (Reuters, 7.3.2017)