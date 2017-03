USA und Japan beantragen Sitzung des Sicherheitsrats zu Nordkorea

Diplomat: Beratungen über neuen Raketentest Pjöngjangs für Mittwoch geplant

New York/Pjöngjang – Nach Nordkoreas jüngstem Raketentest haben die USA und Japan eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Das Treffen finde voraussichtlich nach der Rückkehr der Botschafter bei den Vereinten Nationen von einem Afrikabesuch am Mittwoch statt, sagte ein UN-Diplomat am Montag. Nordkorea hatte zuvor vier Raketen ins Japanische Meer abgefeuert und damit erneut provoziert.

Nach Angaben aus Tokio gingen drei Geschosse in der japanischen 200-Meilen-Zone nieder. Japans Regierungschef Shinzo Abe sprach von einer "neuen Stufe der Bedrohung". Auch die USA, die Bundesregierung, die EU und die NATO verurteilten den Raketentest. UN-Sprecher Farhan Haq rief das abgeschottete Land auf, "weitere Provokationen" und Verstöße gegen Resolutionen des Sicherheitsrats zu unterlassen.

Nordkorea fordert die Weltgemeinschaft immer wieder mit Raketentests heraus. Im vergangenen Jahr unternahm das isolierte kommunistische Land zwei Atomwaffentests und eine Reihe von Raketentests. Pjöngjang verstieß damit gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Seit dem ersten Atomwaffentest Nordkoreas im Jahr 2006 beschloss der Sicherheitsrat bereits sechs Sanktionsrunden gegen das Land. (APA, 6.3.2017)