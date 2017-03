UN-Gericht verweist Fall eines türkischen Richters an Sicherheitsrat

Gerichtshof rügte Türkei wegen nicht erfolgter Freilassung Akays

New York – Ein UNO-Gericht hat die Türkei für die Inhaftierung eines ihrer Richter scharf kritisiert und angekündigt, den Sicherheitsrat mit dem Fall zu beauftragen. Die Regierung in Ankara sei ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen, den Richter Aydin Sefa Akay freizulassen, urteilte der Vorsitzende Richter Theodor Maron am Montag.

Die Sache werde an den Sicherheitsrat weitergeleitet. Es handelt sich bei dem Gericht um den Internationalen Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe.

Aufarbeitung

Der Gerichtshof war vom UNO-Sicherheitsrat ins Leben gerufen worden, um nach dem Ende der Mandate der für bestimmte Konflikte geschaffenen Gerichte die juristische Aufarbeitung fortzusetzen. Die Regelung betrifft das im niederländischen Den Haag ansässige Jugoslawien-Tribunal sowie das Ruanda-Tribunal im tansanischen Arusha.

Der türkische Richter Akay war für das UNO-Tribunal tätig. Er wurde im September im Zuge des Vorgehens der türkischen Behörden gegen die Opposition nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei festgenommen, obwohl er nach Angaben der UNO über diplomatische Immunität verfügte. Das UNO-Gericht hatte die Türkei Ende Jänner aufgefordert, Akay freizulassen, und eine Frist bis Mitte Februar gesetzt. (APA, 6.3.2017)