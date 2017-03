Zerreißprobe für Frankreichs Konservative

Alain Juppé will nicht als Alternativkandidat einsteigen, François Fillon nicht aussteigen – Unterdessen lacht sich Marine Le Pen ins Fäustchen

Er danke all jenen, die in ihm einen Ausweg aus dem internen Kandidatenstreit sähen, sagte Alain Juppé am Montag bei einem Medientermin. "Aber es ist zu spät", fügte der 71-jährige Ex-Premier mit erloschener Stimme an. Frankreich sei ein krankes Land, das einen Neuanfang brauche – und er könne dies in seinem Alter nicht gewährleisten. Zudem lege sein Parteifreund François Fillon einen "Starrsinn" an den Tag, indem er an seiner Kandidatur festhalte. Aus diesem doppelten Grund, so Juppé, stehe er nicht als Ersatz für die Präsidentschaftswahlen im April zur Verfügung.

Fillon, der offizielle Kandidat der französischen Republikaner, dem ein Strafverfahren wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder droht, hatte am Sonntag klargemacht, dass er sich nicht zurückziehen würde: Bei einer Großkundgebung versammelte er mehrere Zehntausend Anhänger in der Nähe des Pariser Eiffelturmes. In seiner Partei herrscht Einigkeit, dass nur Fillon selbst auf seine Bewerbung verzichten und damit den Weg für einen anderen Kandidaten freimachen kann.

Der ehemalige Premierminister der unter dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy (2007 bis 2012) erklärte aber am Fernsehen, er habe von der Primärwahl seiner Partei ein klares Mandat erhalten; deshalb könne ihn "niemand daran hindern, Kandidat zu bleiben". Das Problem liegt darin, dass Fillon in Meinungsumfragen auf den dritten Platz zurückgefallen ist. Die Stichwahl im Mai würden demnach die Rechtsextremistin Marine Le Pen und der junge Mitte-Politiker Emmanuel Macron unter sich ausmachen.

Panik greift um sich

Bei den einst so siegessicheren Republikanern macht sich langsam Panik breit. Juppé meinte zwar wie Fillon am Vorabend, er sei offen für Diskussionen. Am Montagabend trafen sich die Parteigranden dann mit Sarkozy zu einem Krisentreffen.

Dabei sollte auch die mögliche Kandidatur von Ex-Finanzminister François Baroin zur Sprache kommen. Er war am Sonntag an der Seite Fillons aufgetreten und könnte eine Kompromisslösung verkörpern. Sarkozy kam Fillon noch weiter entgegen und überließ es ihm, einen Nachfolger zu bestimmen.

Der Fall Fillon geht aber immer mehr über die rein personelle Frage hinaus und nimmt stark parteipolitische Züge an. "Der harte Kern der Partei hat sich radikalisiert", kritisierte Juppé, der wie sein Mentor Jacques Chirac zum gemäßigten Flügel der Republikaner zählt. Fillon nimmt zunehmend rechtspopulistische Posen ein und erklärt, die Linke, die Medien und die Richter versuchten, ihn wegen seiner schmerzvollen Reformvorschläge zu verhindern. Bei seiner Sonntagsdemo erklärten viele Anhänger, sie würden am ehesten für Le Pen stimmen, sollte Fillon nicht mehr antreten.

Le Pen profitiert

Das Kuriose ist, dass die Front-National-Kandidatin auch vom umgekehrten Fall profitieren könnte: Wenn sich Fillon trotz seiner Affäre in die Wahlen retten würde, sähen darin sicherlich Viele einen neuen Beweis allgemeiner politischer Korrumpierung – und würden für Le Pen stimmen. Diese hat zwar selbst eine Affäre um die Scheinbeschäftigung parlamentarischer Assistentinnen am Hals. Das macht aber viel weniger Wellen. Dank ihrer Immunität im Europaparlament wird Len Pen zudem jede Anklage bis zu den Wahlen vermeiden können.

Ein Affärenende ohne Schrecken wäre wohl nur möglich, wenn sich Fillon freiwillig zu einem Verzicht durchringen würde. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Das neuste Pariser Bonmot benennt den "Plan B", das heißt die Suche nach einem Fillon-Ersatz, immer öfter nach "Beresina": der katastrophalen Flussüberquerung Napoleons im Zuge des Russlandfeldzug. (Stefan Brändle, 6.3.2017)