208 neue Minerale gehen auf den Menschen zurück

Washington – Rund 5000 Mineralienarten wurden bislang beschrieben. Für etwas mehr als 200 (also rund vier Prozent) sind Menschen direkt oder indirekt verantwortlich, schreibt Robert Haze (Carnegie Institution for Science) im Fachblatt "American Mineralogist". Die meisten der neuen Minerale entstanden in den letzten rund 300 Jahren in Tunneln, Drainagesystemen oder alten Minen, oft durch Verwitterung des Gesteins. Für Haze ist das ein weiterer Beleg dafür, das aktuelle Erdzeitalter Anthropozän zu nennen. (red, 6.3.2017)

American Mineralogist: "On the mineralogy of the ,Anthropocene Epoch'"