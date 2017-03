Merkel stellt sich gegen Auftrittsverbote für türkische Politiker

Deutsche Kanzlerin: In Deutschland gelten Meinungs- und Versammlungsfreiheit – Kritik an NS-Verharmlosung Erdoğans

Berlin – Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will Auftritte türkischer Politiker in Deutschland nicht verbieten. Trotz ernster Meinungsunterschiede mit der Türkei und einem nicht zu rechtfertigenden NS-Vergleich des türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan gälten in Deutschland die Werte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, sagte Merkel am Montag.

"Deshalb sind auch Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland innerhalb des Rechts und der Gesetze, die bei uns gelten, möglich, soweit sie ordnungsgemäß, rechtzeitig und mit offenem Visier angekündigt und genehmigt sind", sagte Merkel. "Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass wir unsere Grundwerte so leben und so leben können, wie wir dies für richtig halten. Sie machen unser Land und unsere Art zu leben aus."

NS-Verbrechen verharmlost

Merkel reagierte damit auf die Forderung, Erdoğan-Auftritte zu verbieten. Dieser hatte Deutschland wegen der mehrfachen Absage von Auftritten türkischer Politiker NS-Methoden vorgeworfen. Solche Äußerungen seien deplatziert und durch nichts zu rechtfertigen, so Merkel. Es mache sie traurig, "weil NS-Vergleiche letztlich immer nur zu einem führen, nämlich dazu, dass das unfassbare Leid der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus damit verharmlost wird".

Mit der Türkei gebe es viele gemeinsame Interessen, von den türkischen Bürgern in Deutschland über die Nato-Partnerschaft bis zu engen wirtschaftlichen Beziehungen. Dennoch bestünden tiefgreifende Differenzen bei der Meinungs- und Pressefreiheit, etwa wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. "Für seine Freilassung setzt sich die ganze Bundesregierung mit aller in ihrer Macht stehenden Mittel ein", erklärte Merkel. (Reuters, 6.3.2017)