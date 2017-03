Internet-Speed mit Dragster-Rennen: Neuer A1-Spot für "Net Cube"

Gedreht wurde auf einer Viertel-Meilen-Strecke am Gelände der Formel 1-Rennstrecke "Yas Marina Circuit" in Abu Dhabi

Wien – A1 und GGK MullenLowe starten am 6. März einen neuen Werbespot von a1 für den "Net Cube". "Die einzigartige Beschleunigung eines Dragsters ist für uns die ideale Analogie zu unserem A1 Net Cube", sagt dazu Marco Harfmann von A1. Gedreht wurde auf einer Viertel-Meilen-Strecke am Gelände der Formel 1-Rennstrecke "Yas Marina Circuit" in Abu Dhabi.

Die Musik zum Spot kommt von der US-amerikanischen Band The Constellations mit dem Titel "Perfect Day", der 2010 am Debüt-Album "Southern Gothic" erschienen ist.



Der TV-Spot wird von einer Kinoversion, Hörfunkspots, Print-Sujet, Online-Maßnahmen und POS-Umsetzungen begleitet. (red, 6.3.2017)



Credits

Kunde: A1 Telekom: Marco Harfmann, Claudia Huber, Alexandra Wasserbauer | Kreativagentur: GGK MullenLowe | Konzeption & Kreation: Dieter Pivrnec, Gerd Turetschek, Marcus Hartmann | Beratung: Michael Kapfer, Bernd Weninger, Johanna Knaus | Filmproduktion: Jerk Films | Postproduktion: Basis KG | Regie: Corba & Stols