Willhaben: Wii U und N64 bei Gebrauchtkonsolen vor Xbox One

Handelsplattform verrät, welche Gebrauchtkonsolen in Österreich zum Switch-Start am populärsten sind

Der Marktstart der Nintendo Switch und des Abenteuerspiels "Zelda: Breath of the Wild" haben sich auch auf den Handel mit gebrauchten Konsolen ausgewirkt. Wie die heimische Handelsplattform Willhaben berichtet, verkaufen sich hierzulande neben dem Dauerbrenner PlayStation 4 derzeit auch die Nintendo-Konsolen Wii U und N64 besonders gut.

"Als heißeste Ware unter den mehr als 30.000 Konsolen am Marktplatz gilt momentan die Playstation 4. Rund zwei Drittel aller 2017 auf willhaben erschienen PS4-Anzeigen, das sind 2.733 Angebote, haben bereits ein neues Zuhause gefunden", heißt es in einer Aussendung. "Knapp dahinter folgen die Nintendo-Produktionen Wii U und der Nostalgie-Klassiker Nintendo 64, bei denen Verkäufer nicht lange auf Kaufanfragen warten müssten. Aber auch die Xbox One beeindruckt mit einer konstant hohen Nachfrage: knapp 60 Prozent der 2017 erschienen Angebote sind bereits wieder verkauft." Auf Platz fünf der beliebtesten Gebrauchtkonsolen rangiert derzeit die Playstation Vita.

Konsolenzeit

Laut Willhaben am besten verkaufen sich Konsolen und Games in der Vorweihnachtszeit, sowie zu Erscheinungsdaten neuer Konsolen und Games. Abhängig von Ausführung und Zubehör können Kunden mit rund 30 bis 50 Prozent Ersparnis zum Neupreis erwarten, wenn die Konsole oder das Spiel gebraucht erstanden werden. (zw, 6.3.2017)