Hirschers Gesamtsiege: Wann es so weit war

foto: apa/hochmuth

5. März 2016, Weltcup in Kranjska Gora, Samstag und damit sieben Rennen vor Schluss, 13.15 Uhr:

Marcel Hirscher gewinnt den Riesentorlauf in Kranjska Gora und sichert sich so früh wie nie die große Kristallkugel. Es sind zwar noch sieben Rennen zu fahren, Hirscher ist aber rechnerisch von seinen Verfolgern Henrik Kristoffersen (NOR) und Alexis Pinturault (FRA) nicht mehr einzuholen, weil diese bekanntgeben, nicht zu den Speedbewerben nach Kvitfjell zu reisen und auch in der Finalwoche in St. Moritz nicht alle Bewerbe fahren zu wollen. Mit seinem fünften Weltcup-Gesamtsieg holt Hirscher Rekordsieger Marc Girardelli ein. In der Endabrechnung nach 44 Rennen hat Hirscher 1.795 Punkte auf dem Konto und damit 497 mehr als Kristoffersen. Sowohl der Punktewert – der zweitgrößte in der Geschichte überhaupt -, als auch der Vorsprung sind Hirscher-Rekord.