Prozess um Windkraftprojekt der Bewag in Ungarn gestartet

Staatsanwaltschaft wirft einstigen Managern Untreue und Bestechung vor, Verteidigung kritisiert "tendenziöse Anklageschrift"

Eisenstadt – Mit harten Bandagen hat am Montag in Eisenstadt der Bewag-Prozess begonnen. Im Verfahren um Untreue- und Bestechungsvorwürfe bei einem Windkraftprojekt in Ungarn sprach ein Vertreter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zum Auftakt von "Luftschlössern statt Windparks". "Tendenziöse Ermittlungen" hätten zu einer "tendenziösen Anklageschrift" geführt, konterte ein Verteidiger.

Elf Personen – die früheren Bewag-Vorstände Hans Lukits und Josef Münzenrieder sowie Manager von Tochterfirmen der damaligen Bewag (das Unternehmen wurde 2012 mit der Begas zur Energie Burgenland AG fusioniert, Anm.) und Mitarbeiter aus der Firmengruppe des Lobbyisten Peter Hochegger sind angeklagt. Das Verfahren gegen den mitangeklagten Bruder von Peter Hochegger wurde gleich zu Beginn ausgeschieden, da er krankheitsbedingt nicht erschienen war. Das diesbezügliche Gutachten habe man erst am Samstag bekommen, informierte seine Anwältin den Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Karin Lückl.

Dem Prozess, dem im Wesentlichen Ereignisse in den Jahren 2004 bis 2010 zugrunde liegen, gingen mehr als sechsjährige Ermittlungen voraus. Für den ersten Prozesstag waren aufgrund der komplexen Materie zunächst lediglich die Eröffnungsplädoyers der WKStA und der Verteidiger vorgesehen. (APA, 6.3.2017)