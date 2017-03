Zum Frauentag: "Feminismus ist für alle!"

Wir haben Frauen und Männer der österreichischen Kultur- und Medienlandschaft nach den persönlichen und politischen Dimensionen des Internationalen Frauentags gefragt.

Weltweit gehen Frauen am 8. März auf die Straße, um für die Wahrung und Verteidigung der Frauenrechte zu demonstrieren. Unsere Frage lautete: "Wenn Sie an die neue Frauenprotestwelle vom #czarnyprotest in Polen bis zum Women’s March in den USA denken, was bedeutet für Sie der Internationale Frauentag 2017?"