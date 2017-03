Hinteregger in kicker-Elf des Tages

Bundesliga-Debütant Danso erhielt gute Note 2,5

Augsburg – Der österreichische Teamspieler Martin Hinteregger ist vom deutschen Fußball-Fachmagazin kicker zum dritten Mal in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert worden. Der Verteidiger des FC Augsburg, der beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig den Ausgleichstreffer (60.) erzielte, erhielt für seine Leistung links in der Dreierkette die Note 2 und wurde zum Spieler des Spiels gekürt.

Der 18-jährige ÖFB-Nachwuchsspieler Kevin Danso lieferte bei seinem Bundesliga-Debüt auf der rechten Abwehrseite von Augsburg eine starke Leistung und wurde mit 2,5, der zweitbesten Note nach Hinteregger, bewertet.

In der zweiten deutschen Liga wurden Robert Zulj (Siegtorschütze beim 1:0 von Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg) und Christopher Trimmel (mit 1. FC Union Berlin 2:0 gegen Würzburg) in die Elf des Tages berufen. (APA; 6.3.2017)