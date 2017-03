Terrorverdächtige bei Polizeieinsatz in St. Pölten gefasst

Exekutive schritt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein – Verdächtiger soll versucht haben, andere von Konversion zum Islam zu überzeugen

St. Pölten – Ein Polizeieinsatz wegen Terrorverdachts hat am Montag in St. Pölten stattgefunden. Laut einem Onlinebericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" wurde dabei unter anderem ein junger Mann in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Spratzern festgenommen. Laut Kriminalisten sollen insgesamt vier Personen festgenommen worden sein.

Die Landespolizeidirektion bestätigte eine Amtshandlung in der Landeshauptstadt. Aufgrund eines laufenden Ermittlungsverfahrens sei es zu Maßnahmen in St. Pölten gekommen, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Karl Wurzer. Die Polizei sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eingeschritten.

Ermittlungen zu islamistischem Extremismus

Der Polizeieinsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen wegen islamistischen Extremismus, erläuterte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Die Behörde führe gemeinsam mit dem Landesamt für Verfassungsschutz NÖ ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen. (APA, 6.3.2017)