ORF-"Dancing Stars" starten Ende März, Martin Leutgeb fällt verletzt aus

Wer mit wem tanzt: Zehn Promis und ihre Profitanzpartner trafen sich erstmals

Wien – Die mittlerweile elfte Staffel der ORF-"Dancing Stars" beginnt Ende März. Bevor Moderatorin Mirjam Weichselbraun gemeinsam mit Kollege Klaus Eberhartinger am 31. März den "Ballroom" eröffnet wird, durften sich die zehn Promi-Teilnehmer und ihre Profitanzpartner am Montag erstmals beschnuppern.

Wer mit wem tanzt

Beim Kick-off des Erfolgsformats wurde in bewährter Tradition verraten, wer mit wem über das Parkett wirbeln wird. So wird etwa Kabarettistin Monica Weinzettl mit Florian Gschaider das Tanzbein schwingen. Musiker Norbert Schneider, den Conny Kreuter unter ihre Fittiche nimmt, kann "kaum ordentlich gehen", freut sich aber darauf, "mich so präsentieren zu können. Es nutzt eh irgendwie jeder als Promotion, ich rede halt davon." Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes tanzt an der Seite von Thomas Kraml. Wettermoderatorin Eser Ari-Akbaba wird mit Danilo Campisi das Tanzbein schwingen.

Otto Retzer tritt mit Roswitha Wieland an, Ex-Skirennläuferin Nicole Hosp mit Willi Gabalier und Moderator Martin Ferdiny mit Maria Santner. Komplettiert wird das Aufgebot heuer von FM4-Moderatorin Riem Higazi, die mit Neuzugang Dimitar Stefanin tanzen wird, sowie Ex-Fußballer Walter Schachner mit Lenka Pohoralek.

Neben Nicole Burns-Hansen und Balazs Ekker urteilen dieses Jahr Ballerina Karina Sarkissova und Tanzsporttrainer Dirk Heidemann.

Böhm: "Fernsehklassiker"

Für ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm steht jedenfalls bereits vor Staffelstart fest: "'Dancing Stars' ist wirklich ein Fernsehklassiker geworden." Seit der ersten Ausgabe 2005 gab es mehr als 100 Shows und Promis, die vor den Augen eines Millionenpublikums ihr Rhythmusgefühl auf die Probe stellten. "Es gab auch viele Veränderungen, es ist ja wichtig, dass immer wieder ein bisschen daran gedreht wird", so Böhm. "Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. 'Dancing Stars' ist 'Dancing Stars'." Und zwar ab 31. März immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 – eine Ausnahme bildet nur das Osterwochenende, da wird am Samstag (15. April) der "Ballroom" erstrahlen.

Update: Martin Leutgeb muss verletzungsbedingt absagen

Schauspieler Martin Leutgeb kann nicht an der neuen Staffel teilnehmen. Wie der ORF mitteilte, riss sich der "Copstories"-Darsteller beim Medientermin am Montag zur Tanzshow die Achillessehne. "Ich habe bei meinem Auftritt heute ein Schnalzen im linken Bein gespürt und habe den Presseevent noch irgendwie durchgezogen", wird Leutgeb zitiert.

Danach wurde bei einem Arzt der Riss der Achillessehne diagnostiziert. "Ich bin sehr traurig darüber, dass ich jetzt nicht dabei sein kann", so Leutgeb. Wer an seiner Stelle den zehnten Platz für die am 31. März startende elfte "Dancing Stars"-Ausgabe einnehmen wird und mit Profitänzerin Alexandra Scheriau an den Start geht, soll laut Aussendung in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. (APA, 6.3.2017)