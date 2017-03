Palmers eröffnet erste Flagshipstores in Ungarn und Tschechien

Wäschekonzern startet neuen Filial-Rollout in Ost- und Südosteuropa

Wien/Wiener Neudorf – Der Wäschekonzern Palmers treibt seine Expansion in Osteuropa voran. Noch im März und April werden in Budapest und Prag erste Flagshipstores eröffnet. Bis Ende des Jahres sollen weitere Standorte im gesamten CEE-Raum folgen, teilte Palmers am Montag mit.

Die Neueröffnung eines Stores in Budapest im März erfolgt durch einen regionalen Franchisenehmer, in Prag als Joint Venture. Damit setze man den Startschuss für das Filial-Rollout in Tschechien, der Slowakei, Ungarn und der Balkanhalbinsel. Bis Ende des Jahres soll das Filialnetz in der Region verdichtet werden, heißt es. Palmers verfügt weltweit über mehr als 300 Standorte. (APA, 6.3.2017)