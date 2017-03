Berlin will EU-Zahlungen an Türkei auf den Prüfstand stellen

"Man wird die Frage stellen müssen", ob die Zahlungen "dem Zweck dienen" – Türkische Gemeinde: "Erdogan ist einen Schritt zu weit gegangen"

Berlin – Die EU sollte nach Ansicht der deutschen Bundesregierung die Zahlungen an die Türkei zur Förderung eines EU-Beitritts des Landes nach Einschätzung der Bundesregierung überprüfen. "Da wird man sicherlich, wie bei allem anderen, was die EU ausgibt, immer wieder die Frage stellen müssen, ob die Mittelzahlungen auch den ursprünglich mal intendierten Zweck erreichen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Wie es mit den sogenannten Heranführungsmitteln weitergehe, sei aber eine europäische Entscheidung. Die Bundesregierung wirft der Türkei schwere Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vor und kritisiert unter anderem die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. Zudem gibt es zwischen Ankara und Berlin dezeit heftigen Streit um Auftritte türkischer Regierungsmitglieder, die in Deutschland Werbung für das geplante Verfassungsreferendum machen wollen. Dieses würde Präsident Erdogan massive Befugnisse zugestehen, und wird von Gegnern als schwer undemokratisch kritisiert.

Erdogan hatte Auftrittsverbote in Deutschland am Sonntag mit "Nazi-Praktiken" verglichen. Dies wies die deutsche Regierung heute deutlich als "inakzeptabel" zurück, rief aber alle Seiten dazu auf, einen kühlen Kopf zu bewahren. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat das Verhältnis zur Türkei indes als ausgesprochen angespannt beschrieben. "Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, das wieder zu normalisieren"

"Zu weit gegangen"

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, wirft wegen der Kontroverse Erdogan vor, dem Verhältnis beider Länder zu schaden. Im Gespräch mit dem Radiosender NDR Info kritisierte Sofuoglu die jüngsten Äußerungen des Staatschefs, der den deutschen Behörden vorgeworfen hatte, mit der Untersagung von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker zu handeln wie in der Nazi-Zeit. "Erdogan ist einen Schritt zu weit gegangen", sagte Sofuoglu am Montag. Die Bundesrepublik sollte sich nicht auf dieses Niveau begeben, betonte er.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kritisierte derweil, dass die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei nur noch eine Schimäre sei und dort weder Gewaltenteilung noch Pressefreiheit bestehe. "Die Türkei ist ein großes Volk, aber zurzeit haben sie einen Präsidenten, der scheint außer Rand und Band zu sein." Die Türkei habe Besseres verdient. Der Forderung der österreichischen Regierung nach einem generellen Verbot der Wahlkampfauftritte von Politikern aus Drittstaaten wollte sich Asselborn nicht anschließen. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz wiederholte in Brüssel dagegen diese Forderung. Es wäre aber nicht gut, eine Debatte über ein solches Verbot "im Nirvana" eines gemeinsamen Vorgehens der EU verschwinden zu lassen. (red, Reuters, APA, 6.3.32017)