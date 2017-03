AKW Paks in Ungarn: EU-Kommission gibt grünes Licht für Staatsbeihilfe

Vestager: Investitionen genehmigt – Russischer Staatskonzern soll um mehrere Milliarden Euro zwei Reaktoren errichten

Brüssel – Die EU-Kommission hat am Montag grünes Licht für ungarische Staatsbeihilfen zum Ausbau des Atomkraftwerks Paks II gegeben. Ungarn sei berechtigt, in das AKW zu investieren, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Allerdings müssten die Wettbewerbsverzerrungen auf dem Energiemarkt durch staatliche Unterstützung auf ein Minimum begrenzt werden.

Ungarn plant eine Investitionsbeihilfe für den Bau zweier neuer Reaktoren. Dadurch sollen die derzeit in Betrieb befindlichen vier Reaktoren auf dem Paks-Gelände, die in den 80er-Jahren gebaut wurden und rund 50 Prozent der inländischen Stromproduktion gewährleisten, ersetzt werden.

Ungarn habe zugesagt, alle mit Paks II erzielten Gewinne dafür einzusetzen, den Investitionsbetrag an Ungarn zurückzuzahlen oder die normalen Betriebskosten zu decken. Die Gewinne dürften nicht für Reinvestitionen in den Bau oder Erwerb zusätzlicher Erzeugungskapazität verwendet werden. Damit werde eine Überkompensierung des Betreibers von Paks II vermieden. Ferner muss Paks II mindestens 30 Prozent seiner gesamten Stromerzeugung an die offene Strombörse verkaufen.

Milliardenauftrag an russischen Staatskonzern

Vor einem Monat hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, den Bau der zwei neuen Reaktoren zu 100 Prozent finanzieren zu wollen. Die EU-Kommission hatte im November ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen der Vergabe des Milliardenauftrags zum Ausbau des Atomkraftwerks an einen russischen Staatskonzern eingestellt. Nun ist auch das EU-Verfahren über unzulässige Staatsbeihilfen für das Projekt positiv für Ungarn entschieden worden.

Österreich hatte in der Vergangenheit gedroht, den Europäischen Gerichtshof anzurufen, wenn die Kommission Staatsbeihilfen für das Atomkraftwerk genehmigt. Das Bauvorhaben mit einem geplanten Umfang von rund 12,5 Milliarden Euro soll nach ursprünglichen Planungen 2018 beginnen. Die Inbetriebnahme des ersten der beiden Reaktoren ist für 2023 vorgesehen. (APA, 6.3.2017)