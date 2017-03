Lopatka fordert Mitspracherecht für Kern in der EU

Österreich könne "nicht bei wichtigen Entscheidungen einfach ausgesperrt werden"

Wien – ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka macht sich für das Mitspracherecht von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) auf EU-Ebene stark. Das Treffen der vier großen EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien in Versailles "spaltet die EU", kritisierte Lopatka am Montag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Bundeskanzler Kern hat ebenfalls das Recht zur Mitsprache."

Lopatka kritisierte, dass die nicht zu solchen Treffen eingeladenen Länder "automatisch als schwach und weniger wichtig eingestuft werden". Österreich dürfe aber "nicht bei wichtigen Entscheidungen einfach ausgesperrt werden", wandte sich der ÖVP-Europasprecher gegen ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Zurückstutzen der EU

Der französische Präsident François Hollande hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs von Italien und Spanien, Paolo Gentiloni und Mariano Rajoy, für Montag zu einem Gipfeltreffen in den Pariser Vorort Versailles geladen. Die vier bevölkerungsreichsten EU-Staaten wollen dort nach einer gemeinsamen Linie vor den beiden EU-Gipfeln im März suchen. Bei den Treffen in Brüssel und Rom soll angesichts des bevorstehenden britischen EU-Austrittsantrags über die Neuausrichtung der Europäischen Union diskutiert werden.

In der vergangenen Woche hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fünf Szenarien für die Weiterentwicklung der EU vorgestellt, die von einem Zurückstutzen der EU auf einen reinen Binnenmarkt bis zur Gründung eines Quasi-Bundesstaates Europa reichen. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) skizzierte ebenfalls umfassende Ansichten, wonach die EU in der Sicherheits- und Außenpolitik stärker zusammenarbeiten solle, dafür aber in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen den Mitgliedsstaaten wieder mehr Freiraum geben solle. Kurz will im April eine Tour durch die EU-Hauptstädte starten, um nach "Schnittmengen" mit den 26 restlichen Mitgliedsstaaten zu suchen. (APA, 6.3.2017)