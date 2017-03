Tier war zwischen Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow auf die Fahrbahn gelaufen

Wittenburg – Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag ein Wolf getötet worden. Das Tier sei zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Kleintransporter erfasst worden, teilte die Polizei mit. Am Transporter entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. In der Region leben derzeit mindestens zwei Wolfsrudel. (APA, 6.3.2017)