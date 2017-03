Historischer Kalender – 8. März

1862 – Im amerikanischen Sezessionskrieg versenkt das Panzerschiff CSS Virginia (Ex-USS "Merrimack") der Südstaaten das ungepanzerte Nordstaaten-Kriegsschiff USS "Cumberland".

1902 – In Helsinki wird die Zweite Sinfonie, D-Dur, von Jean Sibelius uraufgeführt.

1917 – Februar-Revolution in Russland (julianischer Kalender: 23. Februar): In Petrograd kommt es zu Massendemonstrationen und Streiks und in Folge zur Bildung von ersten Arbeiter- und Soldatenräten. Zusammenstöße zwischen dem Militär und Streikenden.

1917 – In Berlin stirbt im Alter von 78 Jahren der deutsche Luftfahrtpionier Graf Ferdinand von Zeppelin. Sein erstes gasgefülltes Riesenluftschiff hatte er 1900 konstruiert.

1937 – Spanischer Bürgerkrieg: Beginn der Schlacht von Guadalajara in der Nähe von Madrid, die mit dem letzten nennenswerten republikanischen Sieg endet. Die Franco-Aufständischen werden von italienischen Truppen unterstützt

1942 – Japanische Truppen besetzen die burmesische Hauptstadt Rangun.

1952 – Am Wiener Burgtheater wird das von Carl Zuckmayer vollendete Drama "Herbert Engelmann" von Gerhart Hauptmann uraufgeführt.

1992 – Bei dem schwersten Schiffsunglück in der Geschichte Thailands kommen mehr als hundert Menschen ums Leben. Eine völlig überfüllte Fähre sinkt nach der Kollision mit einem Öltanker im Golf von Siam innerhalb von nur wenigen Minuten.

1997 – Papst Johannes Paul II. übt öffentlich Kritik an der Politik des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu.

2002 – Bei israelischen Militäroperationen in den besetzten Gebieten werden 32 Palästinenser getötet und über 70 verletzt.

Geburtstage:

Andreas Heusler, schwz. Staatsmann (1802-1868)

Konstantin Karamanlis, griech. Statsmann (1907-1998)

Vladimir Bakaric, jugoslaw. Politiker (1912-1983)

Heinar Kipphardt, dt. Schriftsteller und Dramaturg (1922-1982)

Cyd Charisse, US-Schauspielerin u. Tänzerin (1922-2008)

Peter Wittmann, öst. Politiker (1957- )

Werner Franz, ehem. öst. Skirennfahrer (1972- )

Todestage:

Ferdinand Graf von Zeppelin, dt. Luftschiffkonstrukteur (1838-1917)

Othmar Schoeck, schwz. Komponist u. Dirigent (1886-1957)

Red Callender, US-Jazzmusiker (1916-1992)

Winifreda Maria Eveline "Winnie" Markus, dt. Schauspielerin (1921-2002)

(APA, 8.3.2017)