Golden State wieder auf der Siegerstraße

112:105-Sieg des Spitzenteams bei den New York Knicks

New York – Die Golden State Warriors haben nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Das NBA-Spitzenteam feierte am Sonntagabend einen 112:105-Sieg bei den New York Knicks. Die "Splash Brothers" Stephen Curry (31 Punkte) und Klay Thompson (29), die zuletzt vor allem mit ihren Distanzwürfen Probleme gehabt hatten, erreichten dabei wieder ihr gewohntes Leistungsniveau für die "Dubs". (APA; 6.3.2017)

Sonntag-Ergebnisse der National Basketball Associaton (NBA):

New York Knicks – Golden State Warriors 105:112

Phoenix Suns – Boston Celtics 109:106

Washington Wizards – Orlando Magic 115:114

Sacramento Kings – Utah Jazz 109:110 n.V.

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 104:89

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 97:105

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 96:97