Verkehrsminister will Staatsholding Öbib umbauen

Jörg Leichtfried fordert einen Staatsfonds für strategische Beteiligungen, der sich in Schlüsselunternehmen einkauft

Wien – Die Regierung wälzt wieder große Pläne für die Verwaltung von Staatsbetrieben. Die Reform der erst vor wenigen Jahren reformierten ÖIAG-Nachfolgeholding Öbib (mit Staatsanteilen an OMV, Telekom Austria, Post und Casinos Austria) ist dabei ausdrücklich inkludiert. Nach dem für die Öbib zuständigen Finanzminister Jörg Schelling (ÖVP) drückt nun Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) aufs Tempo. Ihm schwebt eine "erwachsene Variante" des mit 30 Millionen Euro dotierten Risikokapital- und Wachstumsfonds vor, wie er für die Start-ups gerade installiert wird.

Anders als ÖIAG und Öbib soll sich dieser neue Fonds auch an Schlüsselbetrieben beteiligen dürfen. "Es geht, wenn Sie so wollen, um neues Familiensilber", sagte Leichtfried am Montag auf einer Pressekonferenz.

Startkapital sollen die Dividenden von OMV, Telekom und Post sein, die Leichtfried mit rund 200 Millionen Euro pro Jahr angibt. "Mit dem richtigen Hebel könnten daraus in fünf Jahren zwei Milliarden werden", denn man will private Investoren, Banken, Versicherungen und Stiftungen anlocken.

Cluster statt Namen

Welche strategischen Beteiligungen er konkret im Auge habe, bei welchen Schlüsselunternehmen dieser neue Staatsfonds einsteigen solle, sagte Leichtfried nicht. "Wenn Namen genannt werden, wird es bekanntlich immer nur teurer." Statt über Namen zu reden, sollten rasch inhaltliche und regionale Cluster definiert und danach mögliche Investments ausgewählt werden.

Von einer Reform der Öbib mit direkter Einflussnahme des Finanzministeriums hält Leichtfried nichts. Derzeit nominiert die Öbib weder die Aufsichtsräte für OMV, Post und Telekom (macht ein mit Ministern und Staatssekretären besetzter Nominierungsausschuss), noch sitzt Öbib-Chefin Martha Oberndorfer selbst in den Aufsichtsräten. Eine Änderung möge wohl direkte ministerielle Verantwortung schaffen, sagt der Verkehrsminister, aber es stärke auch den Einfluss des Finanzministers, was inhaltlich keine Verbesserung darstelle.

Die Pläne des Finanzministeriums sind seit Jahren bekannt. Es geht um die Bildung einer Österreich-Holding, die von ÖBB-Schienennetz bis Verbund-Stromnetz alles enthält, berichtet der Kurier. Sie war schon mehrfach angedacht worden, scheiterte aber am Widerstand von Wirtschafts- und Verkehrsminister, die Verbund und ÖBB nicht abgeben wollten. (ung, 5.3.2017)